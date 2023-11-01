Обвиняемого в насилии над девочкой свердловчанина отпустили домой 02 ноября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 + Мужчина обвиняется в сексуальном насилии над девочкой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге обвиняемого в насилии над восьмилетней девочкой, которую два дня искали волонтеры, сотрудника ЧОП «Русь-М1» Андрея Петухова отправили домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. В конце сентября Петухову продлили арест. «С учетом стадии следствия и представленных доказательств, Свердловский областной суд посчитал возможным изменить меру пресечения Петухову на запрет определенных действий. Обвиняемому запрещено без согласия прокурора, следователя и суда покидать дом в ночное время, пользоваться связью и интернетом», — сообщили в облсуде. Также обвиняемому запрещено видеться со свидетелями по делу и родственниками потерпевшей. Девочку нашли в квартире Петухова в конце июля. Волонтеры искали ее два дня. По некоторым данным, она подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни и от него ушла жена с детьми. В Екатеринбурге обвиняемого в насилии над восьмилетней девочкой, которую два дня искали волонтеры, сотрудника ЧОП «Русь-М1» Андрея Петухова отправили домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. В конце сентября Петухову продлили арест. «С учетом стадии следствия и представленных доказательств, Свердловский областной суд посчитал возможным изменить меру пресечения Петухову на запрет определенных действий. Обвиняемому запрещено без согласия прокурора, следователя и суда покидать дом в ночное время, пользоваться связью и интернетом», — сообщили в облсуде. Также обвиняемому запрещено видеться со свидетелями по делу и родственниками потерпевшей. Девочку нашли в квартире Петухова в конце июля. Волонтеры искали ее два дня. По некоторым данным, она подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни и от него ушла жена с детьми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям