01 ноября 2023

Обвиняемого в насилии над девочкой свердловчанина отпустили домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, прохожий, преступник, мужчина, силуэт
Мужчина обвиняется в сексуальном насилии над девочкой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге обвиняемого в насилии над восьмилетней девочкой, которую два дня искали волонтеры, сотрудника ЧОП «Русь-М1» Андрея Петухова отправили домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В конце сентября Петухову продлили арест. «С учетом стадии следствия и представленных доказательств, Свердловский областной суд посчитал возможным изменить меру пресечения Петухову на запрет определенных действий. Обвиняемому запрещено без согласия прокурора, следователя и суда покидать дом в ночное время, пользоваться связью и интернетом», — сообщили в облсуде. Также обвиняемому запрещено видеться со свидетелями по делу и родственниками потерпевшей.

Девочку нашли в квартире Петухова в конце июля. Волонтеры искали ее два дня. По некоторым данным, она подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни и от него ушла жена с детьми.

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В Екатеринбурге обвиняемого в насилии над восьмилетней девочкой, которую два дня искали волонтеры, сотрудника ЧОП «Русь-М1» Андрея Петухова отправили домой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. В конце сентября Петухову продлили арест. «С учетом стадии следствия и представленных доказательств, Свердловский областной суд посчитал возможным изменить меру пресечения Петухову на запрет определенных действий. Обвиняемому запрещено без согласия прокурора, следователя и суда покидать дом в ночное время, пользоваться связью и интернетом», — сообщили в облсуде. Также обвиняемому запрещено видеться со свидетелями по делу и родственниками потерпевшей. Девочку нашли в квартире Петухова в конце июля. Волонтеры искали ее два дня. По некоторым данным, она подверглась сексуальному насилию. Соседи мужчины рассказали URA.RU, что он вел маргинальный образ жизни и от него ушла жена с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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