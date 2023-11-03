В День народного единства Челябинск накроет смог

Челябинская служба выступила с экстренным обращением из-за НМУ

Режим «черного неба» объявлен в Челябинске с вечера 4 ноября до утра 7 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В праздничные выходные, с 4 по 7 ноября, в Челябинске продолжит действовать режим НМУ. О неблагоприятных метеоусловиях URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе-112 (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске ожидаются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Неблагоприятного направления ветер и инверсия продлятся с 19:00 4 ноября до 11:00 7 ноября», — заявили в ЕДДС.

Смог накрыл Челябинск 2 ноября. В этот же день город накрыл густой туман. По данным ЕДДС, режим НМУ сохранялся до 11:00 3 ноября.