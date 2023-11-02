02 ноября 2023

В ХМАО прогнозируют снег с дождем и штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на выходных прогнозируют снег с дождем и порывистый ветер Фото:

В ХМАО на праздничных выходных с 4 по 6 ноября пройдет снег с дождем. В отдельных районах будет наблюдаться порывистый юго-западный ветер до 15-20 м/с. Прогноз погоды опубликован на сайте окружного гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки, ночью в северных районах сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер юго-западный 9 — 14 м/с, местами порывы 15 — 20 м/с», — указано в публикации.

Температура воздуха ночью будет достигать от −2 до −7 градусов, при прояснениях — от −8 до −13 градусов. Днем столбики термометра покажут от 0 до −5 градусов.

Ранее URA.RU писало о сильном ветре и гололеде 3 ноября в ХМАО. В отдельных районах Югры порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

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В ХМАО на праздничных выходных с 4 по 6 ноября пройдет снег с дождем. В отдельных районах будет наблюдаться порывистый юго-западный ветер до 15-20 м/с. Прогноз погоды опубликован на сайте окружного гидрометцентра. «Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки, ночью в северных районах сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер юго-западный 9 — 14 м/с, местами порывы 15 — 20 м/с», — указано в публикации. Температура воздуха ночью будет достигать от −2 до −7 градусов, при прояснениях — от −8 до −13 градусов. Днем столбики термометра покажут от 0 до −5 градусов. Ранее URA.RU писало о сильном ветре и гололеде 3 ноября в ХМАО. В отдельных районах Югры порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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