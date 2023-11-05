«Исламский Джихад»* заявило, когда освободит заложников

«Исламский Джихад»*: заложников освободят после объявления военного перемирия
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
В Палестине готовы отпустить иностранных заложников, когда наступит временное перемирие Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение «Исламский Джихад» (запрещенная в России террористическая организация) сообщило, что иностранные заложники будут освобождены, когда объявят временное перемирие. Заявление передает Аl Аrabiya.

«Палестинское движение „Исламский джихад“ заявило, что освободит иностранных заложников, если будет достигнуто временное перемирие», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что против временного перемирия, передает «Национальная служба новостей». Член политбюро группировки Гази Хамада сообщил, что руководство палестинского движения ХАМАС готово обменяться с Израилем всеми пленными.

Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.

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Палестинское движение «Исламский Джихад» (запрещенная в России террористическая организация) сообщило, что иностранные заложники будут освобождены, когда объявят временное перемирие. Заявление передает Аl Аrabiya. «Палестинское движение „Исламский джихад“ заявило, что освободит иностранных заложников, если будет достигнуто временное перемирие», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что против временного перемирия, передает «Национальная служба новостей». Член политбюро группировки Гази Хамада сообщил, что руководство палестинского движения ХАМАС готово обменяться с Израилем всеми пленными. Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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