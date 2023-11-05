«Исламский Джихад»* заявило, когда освободит заложников

Палестинское движение «Исламский Джихад» (запрещенная в России террористическая организация) сообщило, что иностранные заложники будут освобождены, когда объявят временное перемирие. Заявление передает Аl Аrabiya.
«Палестинское движение „Исламский джихад“ заявило, что освободит иностранных заложников, если будет достигнуто временное перемирие», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что против временного перемирия, передает «Национальная служба новостей». Член политбюро группировки Гази Хамада сообщил, что руководство палестинского движения ХАМАС готово обменяться с Израилем всеми пленными.
Палестинское движение «Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.
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