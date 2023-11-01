Люди начали покидать сектор Газа: главное о войне на Ближнем Востоке к вечеру 1 ноября

Иностранные граждане и раненые палестинцы начали покидать сектор Газа

01 ноября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ штурмует сектор Газа с пяти направлений Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Первые иностранные граждане и раненые жители Палестины начали пересекать КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Ожидается, что около 450 иностранных граждан и 90 раненых будут выпущены через этот пункт пропуска. URA.RU приводит главные новости о ситуации в ближневосточном регионе к вечеру 1 ноября. На границе между сектором Газа и Египтом открыли КПП «Рафах», где иностранным гражданам и раненым жителям Палестины разрешено пересекать границу. Около 450 иностранцев и 90 раненых палестинцев будут выпущены через этот терминал.

Израильская армия проводит штурм сектора Газа с пяти направлений. Ожесточенные бои идут на севере Газы и в районе КПП «Бейт-Ханун». Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб сообщил в Совете Безопасности ООН о том, что израильские войска обстреливают пограничные районы фосфорными боеприпасами. Он также отметил, что Ливану приходится бороться с возгораниями в лесах, вызванными этими атаками. Ливан требует от Совбеза ООН осудить применение таких снарядов.

ХАМАС предоставил список иностранных граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа. В него входят сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) и научно-производственных объединений. Гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании будет разрешено покинуть Газу.

Американский спецназ прибыл в Израиль для помощи в поиске заложников, удерживаемых движением ХАМАС. Помощник главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофер Майер сообщил об активной поддержке, которую они оказывают израильтянам.

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что оно готово вступить в палестино-израильский конфликт только при крахе палестинского движения ХАМАС. Напрямую вмешиваться в конфликт с Израилем они, вероятно, не будут, чтобы избежать эскалации. По мнению «Хезболлы», ХАМАС сейчас находится в стабильном положении и не требует немедленной помощи.

США и Израиль исследуют возможность введения многонациональных сил в сектор Газа, включая участие американских войск. Это произойдет в случае, если израильским силам удастся вытеснить со своей территории ХАМАС.

Президент США Джо Байден угрожает воспользоваться правом вето в отношении законопроекта о помощи Израилю. Такое развитие событий возможно, если нынешняя версия закона не будет учитывать интересы Украины.

По данным ХАМАС, в результате израильского удара по лагерю беженцев в Джебалии погибли как минимум семь заложников. Среди них числятся трое иностранных граждан.

Первые иностранные граждане и раненые жители Палестины начали пересекать КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. Ожидается, что около 450 иностранных граждан и 90 раненых будут выпущены через этот пункт пропуска. URA.RU приводит главные новости о ситуации в ближневосточном регионе к вечеру 1 ноября.