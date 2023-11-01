Когда инострацев и раненых начнут выпускать из сектора Газа

AFP: часть иностранцев покинет сектор Газа 1 ноября
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Война на Ближнем Востоке идет почти месяц Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Первая группа иностранцев и раненых покинет сектор Газа 1 ноября, она переедет в Египет. Об этом сообщил египетский чиновник, который пожелал остаться анонимным.

«Первая группа иностранцев выйдет из Газы в Египет в среду», — заявил чиновник. Его цитирует агентство AFP.

Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало списки. В них указаны те иностранные граждане, которые будут отпущены. Также движение не отказывается и от освобождения россиян. Покинуть сектор Газа смогут еще и люди с серьезными раненниями.

На данный момент Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений. Основые бои идут у административного центра, пишет RT.

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Первая группа иностранцев и раненых покинет сектор Газа 1 ноября, она переедет в Египет. Об этом сообщил египетский чиновник, который пожелал остаться анонимным. «Первая группа иностранцев выйдет из Газы в Египет в среду», — заявил чиновник. Его цитирует агентство AFP. Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало списки. В них указаны те иностранные граждане, которые будут отпущены. Также движение не отказывается и от освобождения россиян. Покинуть сектор Газа смогут еще и люди с серьезными раненниями. На данный момент Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений. Основые бои идут у административного центра, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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