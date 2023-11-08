В Екатеринбурге внезапно умер известный дирижер-педагог

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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Денис Лонговой скончался на 37-м году жизни Фото:

На 37-м году жизни скончался Денис Лонговой — известный в культурном сообществе Екатеринбурга худрук образцового детского духового оркестра «Созвездие», сообщили его коллеги. Смерть Лонгового стала для них настоящим потрясением.

«Невозможно передать словами масштаб этой трагедии для нас и огромную утрату, которую мы переживаем. Он был великим профессионалом во всех своих делах», — говорится в сообщении на странице музыкальной школы №6 в соцсети «ВКонтакте».

Знакомый Лонгового рассказал URA.RU, что еще днем 8 ноября с ним все было в порядке. «Говорят, что пошел на обед и умер. Видимо, тромб оторвался», — поделился собеседник.

Денису Лонговому было всего 36 лет
Денису Лонговому было всего 36 лет
Фото:

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На 37-м году жизни скончался Денис Лонговой — известный в культурном сообществе Екатеринбурга худрук образцового детского духового оркестра «Созвездие», сообщили его коллеги. Смерть Лонгового стала для них настоящим потрясением. «Невозможно передать словами масштаб этой трагедии для нас и огромную утрату, которую мы переживаем. Он был великим профессионалом во всех своих делах», — говорится в сообщении на странице музыкальной школы №6 в соцсети «ВКонтакте». Знакомый Лонгового рассказал URA.RU, что еще днем 8 ноября с ним все было в порядке. «Говорят, что пошел на обед и умер. Видимо, тромб оторвался», — поделился собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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