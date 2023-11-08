В Екатеринбурге внезапно умер известный дирижер-педагог

Денис Лонговой скончался на 37-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU

На 37-м году жизни скончался Денис Лонговой — известный в культурном сообществе Екатеринбурга худрук образцового детского духового оркестра «Созвездие», сообщили его коллеги. Смерть Лонгового стала для них настоящим потрясением.

«Невозможно передать словами масштаб этой трагедии для нас и огромную утрату, которую мы переживаем. Он был великим профессионалом во всех своих делах», — говорится в сообщении на странице музыкальной школы №6 в соцсети «ВКонтакте».

Знакомый Лонгового рассказал URA.RU, что еще днем 8 ноября с ним все было в порядке. «Говорят, что пошел на обед и умер. Видимо, тромб оторвался», — поделился собеседник.