Вице-губернатор Ислаев пролоббировал масштабную реформу правительства ХМАО

Замгубернатора Азат Ислаев планирует объединить весь стройкомплекс Югры Фото: Влад Суханов © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев пролоббировал масштабную реформу окружного правительства — объединение в одном департаменте контроля над всем стройкомплексом. В округе будет реализована первая региональная программа с пятилетним планированием, аналогов которой нет в других субъектах России. Инсайдер в политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что такой опыт есть только на федеральном уровне — у Минстроя РФ.

«Замгубернатора ХМАО Ислаев пролоббировал масштабную реформу стройкомплекса. После Нового года под его контроль перейдет возведение 180 объектов по всей Югре, а все непрофильные департаменты больше не будут заниматься вопросами строительства. Ислаев с подчиненными забирает полномочия по строительству у департаментов здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцразвития. Такое решение вызывало аппаратное сопротивление у других замов губернатора. Но Ислаев уговорил главу Югры Наталью Комарову на этот шаг, аргументировав, что курирование строек должно быть в одном центре принятия решения. Подобный опыт есть только на федеральном уровне — у Минстроя РФ», — сообщил инсайдер.

Госпрограмму «Строительство» приняли на заседании правительства 10 ноября. Ее общий бюджет будет насчитывать 164 миллиарда рублей.

Вице-губернатор Ислаев отметил, что она позволит увязать строительные планы на пятилетнюю перспективу и создаст условия для разработки нового порядка управления капитальными вложениями и их финансирования. «Это значимая программа для округа, переход к пятилетнему планированию работы. Теперь все объекты строительства будут объединены единой программой и контролироваться профильным департаментом строительства и ЖКК Югры, это позволит комплексно управлять всеми стройками в округе, ускорить ввод в эксплуатацию важных социальных объектов, планировать распределение бюджетных средств на строительство приоритетных проектов», — уточнил замгубернатора.