12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Челябинской области назвали самые дефицитные профессии

В Челябинской области зафиксирован дефицит дворников
© Служба новостей «URA.RU»
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День города в парке у Вечного огня. Магнитогорск, дворники, город, отдых, благоустройство
Дворники стали самой дефицитной специальностью ноября Фото:

В Челябинской области дворники стали наиболее дефицитной профессией начала ноября. Следующими в рейтинге специальностей с большим спросом стоят автомойщики, повары, а также врачи, автомеханики и ветеринары.

«Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали дворники — на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Схожая ситуация наблюдается с автомойщиками и поварами (по 0,8 резюме на вакансию), а также с врачами, автомеханиками и ветеринарами (по 0,9)», — уточнили в службе исследований hh.ru

Исследователи уточнили, что если на одну вакансию приходится менее двух резюме, то на эту профессию острый дефицит соискателей. В среднем количество резюме должно соотноситься с числом вакансий как один к четырем. В данный момент в среднем в Челябинской области на одну вакансию приходится 2,5 резюме, что говорит о крайне напряженной ситуации с подбором персонала.

Ранее стало известно, что в регионе разница между спросом и предложением на рынке труда достигает пиковых значений. Как заявила URA.RU директор сервиса «hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая, разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений

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В Челябинской области дворники стали наиболее дефицитной профессией начала ноября. Следующими в рейтинге специальностей с большим спросом стоят автомойщики, повары, а также врачи, автомеханики и ветеринары. «Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали дворники — на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Схожая ситуация наблюдается с автомойщиками и поварами (по 0,8 резюме на вакансию), а также с врачами, автомеханиками и ветеринарами (по 0,9)», — уточнили в службе исследований hh.ru Исследователи уточнили, что если на одну вакансию приходится менее двух резюме, то на эту профессию острый дефицит соискателей. В среднем количество резюме должно соотноситься с числом вакансий как один к четырем. В данный момент в среднем в Челябинской области на одну вакансию приходится 2,5 резюме, что говорит о крайне напряженной ситуации с подбором персонала. Ранее стало известно, что в регионе разница между спросом и предложением на рынке труда достигает пиковых значений. Как заявила URA.RU директор сервиса «hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая, разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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