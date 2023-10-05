В Челябинской области нехватка кадров достигает пиковых значений

Количество вакансий в регионе за год выросло вдвое, а число резюме на 1% Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области разница между спросом и предложением на рынке труда достигает пиковых значений. Об этом URA.RU 6 октября сообщила директор сервиса «hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая.

«На фоне бурной активности работодателей число резюме демонстрирует очень спокойную динамику. Разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений», — заявила URA.RU Сидлецкая.

Эксперт отметила, что в сентябре 2023 года челябинцы обновили на 1% больше резюме, чем в том же месяце 2022 года. При этом предложений от работодателей стало на 53% больше в сравнении тех же периодов. По числу вакансий Челябинская область находится на десятом месте в России, занимая 2,3% от общей доли предложений в стране. По резюме доля равна всего 1,8%.

Больше всего соискателей интересует работа в сфере продаж и обслуживания клиентов — 17% от всех резюме. Популярностью также пользуются разделы «рабочий персонал» (16%), «сервисное обслуживание» и «домашний обслуживающий персонал» (15%), а также «административный» (13%).

Нехватка кадров наблюдается среди рабочего персонала (28%), работников продаж и обслуживания клиентов (22%), производственников (20%), строителей (18%) и логистов (14%). Меньше всего вакансий представлено для юристов, специалистов в сферах искусства, массмедиа, фитнеса и красоты. Работодатели также не заинтересованы предлагать места в разделах «стратегия, инвестиции, консалтинг» и «страхование».