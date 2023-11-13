Daily Beast: ВСУ предупредили о риске отступления до Львова

Вооруженные силы Украины сделали предупреждение о риске их отступления до Львова. Это связано с отсутствием поддержки от стран Запада и активным наступлением российской армии, сообщает издание Daily Beast.
«Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить. <…> У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», — слова солдата с позывным «Спенсер» приводятся в материале. Как пишет издание, отступление ВСУ возможно также в том случае, если ВС РФ будут активно продвигаться на всех фронтах. Киев до сих пор не может обеспечить сам себя необходимыми боеприпасами и вооружением.
Ранее украинский военный с позывным «Дед» сообщил, что армия России остановила контрнаступление ВСУ. Также ВС РФ перешли в активное наступление на разных направлениях.
Вооруженные силы Украины сделали предупреждение о риске их отступления до Львова. Это связано с отсутствием поддержки от стран Запада и активным наступлением российской армии, сообщает издание Daily Beast. «Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить. <…> У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», — слова солдата с позывным «Спенсер» приводятся в материале. Как пишет издание, отступление ВСУ возможно также в том случае, если ВС РФ будут активно продвигаться на всех фронтах. Киев до сих пор не может обеспечить сам себя необходимыми боеприпасами и вооружением. Ранее украинский военный с позывным «Дед» сообщил, что армия России остановила контрнаступление ВСУ. Также ВС РФ перешли в активное наступление на разных направлениях.