Daily Beast: ВСУ предупредили о риске отступления до Львова

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Если ВС РФ будут продвигаться на всех фронтах, ВСУ отступят до Львова Фото:
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Вооруженные силы Украины сделали предупреждение о риске их отступления до Львова. Это связано с отсутствием поддержки от стран Запада и активным наступлением российской армии, сообщает издание Daily Beast.

«Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить. <…> У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», — слова солдата с позывным «Спенсер» приводятся в материале. Как пишет издание, отступление ВСУ возможно также в том случае, если ВС РФ будут активно продвигаться на всех фронтах. Киев до сих пор не может обеспечить сам себя необходимыми боеприпасами и вооружением.

Ранее украинский военный с позывным «Дед» сообщил, что армия России остановила контрнаступление ВСУ. Также ВС РФ перешли в активное наступление на разных направлениях.

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Вооруженные силы Украины сделали предупреждение о риске их отступления до Львова. Это связано с отсутствием поддержки от стран Запада и активным наступлением российской армии, сообщает издание Daily Beast. «Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить. <…> У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или война дойдет до Львова», — слова солдата с позывным «Спенсер» приводятся в материале. Как пишет издание, отступление ВСУ возможно также в том случае, если ВС РФ будут активно продвигаться на всех фронтах. Киев до сих пор не может обеспечить сам себя необходимыми боеприпасами и вооружением. Ранее украинский военный с позывным «Дед» сообщил, что армия России остановила контрнаступление ВСУ. Также ВС РФ перешли в активное наступление на разных направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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