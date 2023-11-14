Челябинская ГИБДД выступила с экстренным сообщением к водителям

Челябинская ГИБДД попросила водителей воздержаться от поездок по М-5
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
На трассе ожидаются сильные осадки Фото:

В ГИБДД по Челябинской области 14 ноября экстренно обратились к водителям. Их попросили воздержаться от поездок по трассе М-5.

«Госавтоинспекция просит завтра воздержаться от поездок по М-5. 15 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, с порывами ветра до 7 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГИБДД.

Там отметили, что на трассе возможно будут проблемы с движением. В случае, если поездку отменить не получается, необходимо строить свой маршрут с учетом ситуации на дороге.

Ранее о надвигающихся проблемах с движением на трассе заявили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Затруднение из-за усилившихся осадков ожидается горнозаводской зоны области.

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В ГИБДД по Челябинской области 14 ноября экстренно обратились к водителям. Их попросили воздержаться от поездок по трассе М-5. «Госавтоинспекция просит завтра воздержаться от поездок по М-5. 15 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, с порывами ветра до 7 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГИБДД. Там отметили, что на трассе возможно будут проблемы с движением. В случае, если поездку отменить не получается, необходимо строить свой маршрут с учетом ситуации на дороге. Ранее о надвигающихся проблемах с движением на трассе заявили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Затруднение из-за усилившихся осадков ожидается горнозаводской зоны области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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