Челябинская ГИБДД выступила с экстренным сообщением к водителям

Челябинская ГИБДД попросила водителей воздержаться от поездок по М-5

На трассе ожидаются сильные осадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ГИБДД по Челябинской области 14 ноября экстренно обратились к водителям. Их попросили воздержаться от поездок по трассе М-5.

«Госавтоинспекция просит завтра воздержаться от поездок по М-5. 15 ноября в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, с порывами ветра до 7 м/с», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГИБДД.

Там отметили, что на трассе возможно будут проблемы с движением. В случае, если поездку отменить не получается, необходимо строить свой маршрут с учетом ситуации на дороге.

Ранее о надвигающихся проблемах с движением на трассе заявили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Затруднение из-за усилившихся осадков ожидается горнозаводской зоны области.