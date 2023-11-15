Россияне стали болеть корью в 288 раз чаще, чем в прошлом году

15 ноября 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Главной причиной увеличения заболеваемости эксперты видят в дефиците вакцин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В связи с дефицитом вакцины россияне стали болеть корью в 288 раз чаще, чем в прошлом году. Это следует из данных Роспотребнадзора и подтверждается экспертным мнением. «Вспышка заболеваемости кори была вполне ожидаема на фоне дефицита вакцин. С началом санкций исчезли зарубежные вакцины, отечественная от кори, краснухи, паротита недоступна. В частных клиниках ее не найти, впрочем, как и в поликлиниках», — поясняет ситуацию научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Это и привело, по мнению эксперта, к росту заболеваемости в 288 раз. Кроме дефицита вакцин, на показатель заболеваемости повлияли, по мнению Роспотребнадзора, растущие антипрививочные настроения, а также традиции некоторых этнических и религиозных групп. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов пояснил, что как раз рост заболеваемости в некоторых регионах страны и привела к росту потребности в 2023 году. По его заверениям поставка вакцин против кори осуществляется согласно плана-графика.

В связи с дефицитом вакцины россияне стали болеть корью в 288 раз чаще, чем в прошлом году. Это следует из данных Роспотребнадзора и подтверждается экспертным мнением. «Вспышка заболеваемости кори была вполне ожидаема на фоне дефицита вакцин. С началом санкций исчезли зарубежные вакцины, отечественная от кори, краснухи, паротита недоступна. В частных клиниках ее не найти, впрочем, как и в поликлиниках», — поясняет ситуацию научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Это и привело, по мнению эксперта, к росту заболеваемости в 288 раз. Кроме дефицита вакцин, на показатель заболеваемости повлияли, по мнению Роспотребнадзора, растущие антипрививочные настроения, а также традиции некоторых этнических и религиозных групп. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов пояснил, что как раз рост заболеваемости в некоторых регионах страны и привела к росту потребности в 2023 году. По его заверениям поставка вакцин против кори осуществляется согласно плана-графика.