Россияне стали болеть корью в 288 раз чаще, чем в прошлом году

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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
Главной причиной увеличения заболеваемости эксперты видят в дефиците вакцин Фото:

В связи с дефицитом вакцины россияне стали болеть корью в 288 раз чаще, чем в прошлом году. Это следует из данных Роспотребнадзора и подтверждается экспертным мнением.

«Вспышка заболеваемости кори была вполне ожидаема на фоне дефицита вакцин. С началом санкций исчезли зарубежные вакцины, отечественная от кори, краснухи, паротита недоступна. В частных клиниках ее не найти, впрочем, как и в поликлиниках», — поясняет ситуацию научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Это и привело, по мнению эксперта, к росту заболеваемости в 288 раз.

Кроме дефицита вакцин, на показатель заболеваемости повлияли, по мнению Роспотребнадзора, растущие антипрививочные настроения, а также традиции некоторых этнических и религиозных групп. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов пояснил, что как раз рост заболеваемости в некоторых регионах страны и привела к росту потребности в 2023 году. По его заверениям поставка вакцин против кори осуществляется согласно плана-графика.

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В связи с дефицитом вакцины россияне стали болеть корью в 288 раз чаще, чем в прошлом году. Это следует из данных Роспотребнадзора и подтверждается экспертным мнением. «Вспышка заболеваемости кори была вполне ожидаема на фоне дефицита вакцин. С началом санкций исчезли зарубежные вакцины, отечественная от кори, краснухи, паротита недоступна. В частных клиниках ее не найти, впрочем, как и в поликлиниках», — поясняет ситуацию научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Это и привело, по мнению эксперта, к росту заболеваемости в 288 раз. Кроме дефицита вакцин, на показатель заболеваемости повлияли, по мнению Роспотребнадзора, растущие антипрививочные настроения, а также традиции некоторых этнических и религиозных групп. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов пояснил, что как раз рост заболеваемости в некоторых регионах страны и привела к росту потребности в 2023 году. По его заверениям поставка вакцин против кори осуществляется согласно плана-графика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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