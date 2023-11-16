Пермский студент признал вину в подготовке поджога военкомата

16 ноября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Суд оставил обвиняемого в СИЗО до середины января Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса, ранее задержанный за подготовку поджога военкомата, а позже внесенный в список террористов и экстремистов, полностью признал вину. Он также попросил прокуратуру заключить с ним досудебное соглашение. Об этом стало известно на заседании суда, который оставил студента в СИЗО на два месяца. «Пермский 18-летний учащийся попросил прокуратуру заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Он полностью признал вину в том, что хотел за вознаграждение в 400 долларов США поджечь военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми. Суд оставил студента в СИЗО на два месяца», — сообщило «РБК-Пермь». Адвокат студента рассказал журналистам издания, что от полученной из военкомата повестки молодой человек разволновался и захотел избежать призыва. В интернете он вступил в переписку с неизвестными, во время которой ему посоветовали совершить поджог, после которого якобы сгорят все документы и призыв в армию станет невозможен. Доллары студенту пообещали передать при личной встрече. Студент купил древесный уголь и натриевую селитру, изготовил по обнаруженным в интернете описаниям петарду. Днем 13 сентября он испытал ее на пустыре, но кустарное пиротехническое изделие не сработало. Вечером того же дня полицейские задержали молодого человека в ресторане быстрого питания Rostic`s на ул. Пушкина, 87А. Было возбуждено уголовное дело, студенту предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Также его внесли в список террористов и экстремистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса, ранее задержанный за подготовку поджога военкомата, а позже внесенный в список террористов и экстремистов, полностью признал вину. Он также попросил прокуратуру заключить с ним досудебное соглашение. Об этом стало известно на заседании суда, который оставил студента в СИЗО на два месяца. «Пермский 18-летний учащийся попросил прокуратуру заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Он полностью признал вину в том, что хотел за вознаграждение в 400 долларов США поджечь военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми. Суд оставил студента в СИЗО на два месяца», — сообщило «РБК-Пермь». Адвокат студента рассказал журналистам издания, что от полученной из военкомата повестки молодой человек разволновался и захотел избежать призыва. В интернете он вступил в переписку с неизвестными, во время которой ему посоветовали совершить поджог, после которого якобы сгорят все документы и призыв в армию станет невозможен. Доллары студенту пообещали передать при личной встрече. Студент купил древесный уголь и натриевую селитру, изготовил по обнаруженным в интернете описаниям петарду. Днем 13 сентября он испытал ее на пустыре, но кустарное пиротехническое изделие не сработало. Вечером того же дня полицейские задержали молодого человека в ресторане быстрого питания Rostic`s на ул. Пушкина, 87А. Было возбуждено уголовное дело, студенту предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Также его внесли в список террористов и экстремистов.