21 сентября 2023

В Перми арестовали студента, который планировал сжечь военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Обвиняемый пробудет в СИЗО до 13 ноября Фото:

Студента Пермского колледжа предпринимательств и сервиса, которого обвиняют в приготовлении поджога военкомата Индустриального и Дзержинского районов города, отправили под арест. Он пробудет в СИЗО до середины ноября.

«Учащийся согласился на предложение знакомых молодых людей поджечь за 400 долларов военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми. Об это стало известно в судебном заседании, где обвиненный в приготовлении к террористическому акту юноша заявил о готовности сотрудничать со следствием. Суд оставил его в СИЗО до 13 ноября», — сообщает «РБК-Пермь».

Как установили в полиции и ФСБ, 18-летний студент 12 сентября 2023 года приобрел древесный уголь и натриевую селитру, из которых по инструкциям из интернета изготовил самодельную петарду. Позже он был задержан в ресторане Rostic`s на улице Пушкина, 87а. Следственным отделом управления ФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта. За это преступление студенту грозит до 10 лет тюрьмы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Студента Пермского колледжа предпринимательств и сервиса, которого обвиняют в приготовлении поджога военкомата Индустриального и Дзержинского районов города, отправили под арест. Он пробудет в СИЗО до середины ноября. «Учащийся согласился на предложение знакомых молодых людей поджечь за 400 долларов военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми. Об это стало известно в судебном заседании, где обвиненный в приготовлении к террористическому акту юноша заявил о готовности сотрудничать со следствием. Суд оставил его в СИЗО до 13 ноября», — сообщает «РБК-Пермь». Как установили в полиции и ФСБ, 18-летний студент 12 сентября 2023 года приобрел древесный уголь и натриевую селитру, из которых по инструкциям из интернета изготовил самодельную петарду. Позже он был задержан в ресторане Rostic`s на улице Пушкина, 87а. Следственным отделом управления ФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта. За это преступление студенту грозит до 10 лет тюрьмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...