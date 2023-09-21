В Перми арестовали студента, который планировал сжечь военкомат

22 сентября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Обвиняемый пробудет в СИЗО до 13 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Студента Пермского колледжа предпринимательств и сервиса, которого обвиняют в приготовлении поджога военкомата Индустриального и Дзержинского районов города, отправили под арест. Он пробудет в СИЗО до середины ноября. «Учащийся согласился на предложение знакомых молодых людей поджечь за 400 долларов военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми. Об это стало известно в судебном заседании, где обвиненный в приготовлении к террористическому акту юноша заявил о готовности сотрудничать со следствием. Суд оставил его в СИЗО до 13 ноября», — сообщает «РБК-Пермь». Как установили в полиции и ФСБ, 18-летний студент 12 сентября 2023 года приобрел древесный уголь и натриевую селитру, из которых по инструкциям из интернета изготовил самодельную петарду. Позже он был задержан в ресторане Rostic`s на улице Пушкина, 87а. Следственным отделом управления ФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта. За это преступление студенту грозит до 10 лет тюрьмы.

Студента Пермского колледжа предпринимательств и сервиса, которого обвиняют в приготовлении поджога военкомата Индустриального и Дзержинского районов города, отправили под арест. Он пробудет в СИЗО до середины ноября. «Учащийся согласился на предложение знакомых молодых людей поджечь за 400 долларов военкомат Индустриального и Дзержинского районов Перми. Об это стало известно в судебном заседании, где обвиненный в приготовлении к террористическому акту юноша заявил о готовности сотрудничать со следствием. Суд оставил его в СИЗО до 13 ноября», — сообщает «РБК-Пермь». Как установили в полиции и ФСБ, 18-летний студент 12 сентября 2023 года приобрел древесный уголь и натриевую селитру, из которых по инструкциям из интернета изготовил самодельную петарду. Позже он был задержан в ресторане Rostic`s на улице Пушкина, 87а. Следственным отделом управления ФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта. За это преступление студенту грозит до 10 лет тюрьмы.