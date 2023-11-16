Борт Utair должен был вылететь в Игарку 16 ноября в 6:10
Вылет рейса ЮТ-6435 из Сургута (ХМАО) в Игарку (Красноярский край) авиакомпании Urair задержан больше, чем на 17 часов. Об этом сообщает онлайн-табло сургутской авиагавани.
«Самолет авиакомпании Utair, должен следовать 16 ноября из Сургута в Игарку в 06:10. Задержка до 04:40 17 ноября», — указано на онлайн-табло аэропорта в Сургуте.
Ранее сообщалось о задержке вылета почти на сутки рейса Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень. Самолет должен был вылететь по расписанию — 12 ноября в 15:50. Однако рейс отправился в полет 13 ноября в 13:00.
Борт Utair из Сургута в Красноярский край задержан почти на 17 часов
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