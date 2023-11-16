16 ноября 2023

В аэропорту Сургута на 17 часов задержан рейс в Красноярский край. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, боинг 767, ютейр
Борт Utair должен был вылететь в Игарку 16 ноября в 6:10 Фото:

Вылет рейса ЮТ-6435 из Сургута (ХМАО) в Игарку (Красноярский край) авиакомпании Urair задержан больше, чем на 17 часов. Об этом сообщает онлайн-табло сургутской авиагавани.

«Самолет авиакомпании Utair, должен следовать 16 ноября из Сургута в Игарку в 06:10. Задержка до 04:40 17 ноября», — указано на онлайн-табло аэропорта в Сургуте.

Ранее сообщалось о задержке вылета почти на сутки рейса Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень. Самолет должен был вылететь по расписанию — 12 ноября в 15:50. Однако рейс отправился в полет 13 ноября в 13:00.

Борт Utair из Сургута в Красноярский край задержан почти на 17 часов
Борт Utair из Сургута в Красноярский край задержан почти на 17 часов
Фото:

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Вылет рейса ЮТ-6435 из Сургута (ХМАО) в Игарку (Красноярский край) авиакомпании Urair задержан больше, чем на 17 часов. Об этом сообщает онлайн-табло сургутской авиагавани. «Самолет авиакомпании Utair, должен следовать 16 ноября из Сургута в Игарку в 06:10. Задержка до 04:40 17 ноября», — указано на онлайн-табло аэропорта в Сургуте. Ранее сообщалось о задержке вылета почти на сутки рейса Utair из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень. Самолет должен был вылететь по расписанию — 12 ноября в 15:50. Однако рейс отправился в полет 13 ноября в 13:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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