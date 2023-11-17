17 ноября 2023

Челябинский комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, ярс, межконтинентальная баллистическая ракета, мбр, сармат, МБР «Сармат» РС-28
РС-28 «Сармат» разрабатывался в городе Миасс Фото:

Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) разработанный в 2000-е годы в Миассе Челябинской области, поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Постановка „Сармата“ на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия», — приводит слова источника ТАСС. РС-28 «Сармат» разрабатывался АО «Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева» с 2000-х годов в городе Миасс. Серийное производство находится на Красноярском машиностроительном заводе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре 2023 года анонсировал передачу ракетного комплекса «Сармат» военным. Новинка должна поступить первому ракетному полку Вооруженных сил РФ.

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Новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с одноименной тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) разработанный в 2000-е годы в Миассе Челябинской области, поставлен на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли. «Постановка „Сармата“ на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия», — приводит слова источника ТАСС. РС-28 «Сармат» разрабатывался АО «Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева» с 2000-х годов в городе Миасс. Серийное производство находится на Красноярском машиностроительном заводе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в октябре 2023 года анонсировал передачу ракетного комплекса «Сармат» военным. Новинка должна поступить первому ракетному полку Вооруженных сил РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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