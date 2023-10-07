ВС РФ скоро получат обещанные Путиным сверхтяжелые ракеты

Шойгу предупредил о передаче ракет «Сармат» первому полку ВС РФ

Сверхтяжелые ракеты «Сармат» поставят первому полку ВС РФ, подчеркнул Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия передаст первому ракетному полку Вооруженных сил РФ ракетный комплекс «Сармат». Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эти ракеты были обещаны президентом Владимиром Путиным.

«Осуществляется постановка на боевое дежурство перспективного ракетного комплекса стратегического назначения „Сармат“ <…> первому ракетному полку [ВС РФ]», — подчеркнул Сергей Шойгу. Его сообщение опубликовано в telgeram-канале российского военного ведомства. Он добавил, что такие ракеты будут поставлены в ходе исполнения решения президента РФ Владимира Путина.

«Сармат» — это сверхтяжелая российская ракета. Путин говорил о ее разработке еще несколько лет назад. В настоящий момент практически завершена работа над созданием этого современного российского вооружения. Военные политологи высказались о перспективности ракеты «Сармат», подчеркнув, что в США опасаются ее применения. Как сообщает RT, оружие уже было успешно испытано.