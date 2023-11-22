В пермском магазине продают модель украинского танка. Фото

22 ноября 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Танк выглядит как игрушечный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В одном из пермских магазинов, торгующих миниатюрными моделями военной техники, заметили украинский танк. Его продают за 1760 рублей. «Подписчики сообщили, что „всего лишь игрушка“ замечена в Перми в магазине. Шел второй год спецоперации», — сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи». На фотографиях, которые выложены в telegram-канале видно, что на мини-танке нарисован флаг Украины, а на его упаковке — герб. Размеры у модели совсем небольшие. Танк можно купить за 1760 рублей Фото из telegram-канала «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie Модель небольших размеров Фото из telegram-канала «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie

В одном из пермских магазинов, торгующих миниатюрными моделями военной техники, заметили украинский танк. Его продают за 1760 рублей. «Подписчики сообщили, что „всего лишь игрушка“ замечена в Перми в магазине. Шел второй год спецоперации», — сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи». На фотографиях, которые выложены в telegram-канале видно, что на мини-танке нарисован флаг Украины, а на его упаковке — герб. Размеры у модели совсем небольшие.