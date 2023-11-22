Танк выглядит как игрушечный
В одном из пермских магазинов, торгующих миниатюрными моделями военной техники, заметили украинский танк. Его продают за 1760 рублей.
«Подписчики сообщили, что „всего лишь игрушка“ замечена в Перми в магазине. Шел второй год спецоперации», — сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи».
На фотографиях, которые выложены в telegram-канале видно, что на мини-танке нарисован флаг Украины, а на его упаковке — герб. Размеры у модели совсем небольшие.
Танк можно купить за 1760 рублей
Модель небольших размеров
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