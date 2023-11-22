В пермском магазине продают модель украинского танка. Фото

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Танк выглядит как игрушечный Фото:

В одном из пермских магазинов, торгующих миниатюрными моделями военной техники, заметили украинский танк. Его продают за 1760 рублей.

«Подписчики сообщили, что „всего лишь игрушка“ замечена в Перми в магазине. Шел второй год спецоперации», — сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи».

На фотографиях, которые выложены в telegram-канале видно, что на мини-танке нарисован флаг Украины, а на его упаковке — герб. Размеры у модели совсем небольшие.

Танк можно купить за 1760 рублей
Танк можно купить за 1760 рублей
Модель небольших размеров
Модель небольших размеров

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В одном из пермских магазинов, торгующих миниатюрными моделями военной техники, заметили украинский танк. Его продают за 1760 рублей. «Подписчики сообщили, что „всего лишь игрушка“ замечена в Перми в магазине. Шел второй год спецоперации», — сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи». На фотографиях, которые выложены в telegram-канале видно, что на мини-танке нарисован флаг Украины, а на его упаковке — герб. Размеры у модели совсем небольшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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