В Пойковском построят культурно-образовательный комплекс за 288 млн рублей

В Пойковском к 2026 году будет построен культурно-образовательный комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Нефтеюганского района (ХМАО) объявила конкурс по поиску подрядчика, который за 288 миллионов рублей займется проектировкой и строительством культурно-образовательного центра в городском поселении Пойковский. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Инженерные изыскания исполнителю необходимо выполнить в соответствии техническому заданию в объеме, необходимом для обеспечения проектирования и строительства объекта… Дата начала строительства объекта „Культурно-образовательный центр“: декабрь 2024 года. Дата окончания строительства: декабрь 2026 года», — сказано в опубликованной на портале документации.

Сообщается, что новый культурно-образовательный комплекс предназначен для организации массового, зрелищного и развлекательного досуга, культурного развития и занятости детей, молодежи и других групп населения поселка. В двухэтажном здании разместятся зрительный зал на 298 мест, сцена размером 9*15 метров, несколько репетиционных залов, студия звукозаписи, гардероб, раздевалка с душем и уборной.

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