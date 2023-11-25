Российские врачи требуют запретить Skittles

25 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Skittles может привести к бесплодию, пишет Shot Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские врачи требуют запрета на продажу Skittles. Они считают, что конфеты могут вызывать рак, а девочки-подростки в будущем могут столкнуться с проблемами бесплодия. «Запретить Skittles требуют в России. Врачи считают, что кисленькие разноцветные конфетки вызывают рак», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что девочки-подростки, в свою очередь, в будущем могут и вовсе столкнуться с проблемами бесплодия. Медицинское сообщество готовит обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с просьбой запретить Skittles в России. Один из основных аргументов против Skittles — краситель Е171, также известный как диоксид титана. Считается, что данное вещество может накапливаться в организме и повышать риск онкологических заболеваний. Врачи также указывают на потенциально негативное влияние эфира пропилпарабена, содержащегося в конфетах, на фертильность. Еще одной причиной для тревоги является возможность развития гастрита из-за крайне кислого состава конфет, который может наносить вред слизистой оболочке пищевода. Более того, Skittles могут вызывать аллергические реакции у детей, написали в telegram-канале.

Российские врачи требуют запрета на продажу Skittles. Они считают, что конфеты могут вызывать рак, а девочки-подростки в будущем могут столкнуться с проблемами бесплодия. «Запретить Skittles требуют в России. Врачи считают, что кисленькие разноцветные конфетки вызывают рак», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что девочки-подростки, в свою очередь, в будущем могут и вовсе столкнуться с проблемами бесплодия. Медицинское сообщество готовит обращение в Роспотребнадзор и Роскачество с просьбой запретить Skittles в России. Один из основных аргументов против Skittles — краситель Е171, также известный как диоксид титана. Считается, что данное вещество может накапливаться в организме и повышать риск онкологических заболеваний. Врачи также указывают на потенциально негативное влияние эфира пропилпарабена, содержащегося в конфетах, на фертильность. Еще одной причиной для тревоги является возможность развития гастрита из-за крайне кислого состава конфет, который может наносить вред слизистой оболочке пищевода. Более того, Skittles могут вызывать аллергические реакции у детей, написали в telegram-канале.