Врачи раскрыли, чем опасны конфеты с алкоголем

Врач Скрябин: переедание конфет с алкоголем приводит к гликемии

04 января 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Переедание конфет с алкоголем грозит повышением сахара и набору массы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конфеты с алкоголем могут привести к повышению сахара в крови и к избытку «пустых» калорий, что приводит к набору массы тела. Об этом заявил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин. «Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови», — передает слова Валентина Скрябина РИА «Новости». Кроме этого, главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова отметила, что переедание конфет с алкоголем может привести к существенному набору массы тела. В качестве полезной альтернативы с минимальным количеством сахара врач-диетолог посоветовала разбавить ежедневный рацион свежими или сухими фруктами и ягодами, пастилой, зефиром и мармеладом. Ранее URA.RU сообщало, что частое употребление шампанского навредит зубной эмали, а также приведет к возникновению мигрени. Кроме этого, злоупотребление шампанским наносит значительный вред фигуре.

Конфеты с алкоголем могут привести к повышению сахара в крови и к избытку «пустых» калорий, что приводит к набору массы тела. Об этом заявил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин. «Хочу предостеречь от попыток достигнуть алкогольного опьянения путем поедания большого количества конфет, содержащих алкоголь. Результатом этого станет скорее не опьянение, а гипергликемический удар, возникающий при значительном повышении уровня глюкозы в крови», — передает слова Валентина Скрябина РИА «Новости». Кроме этого, главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова отметила, что переедание конфет с алкоголем может привести к существенному набору массы тела. В качестве полезной альтернативы с минимальным количеством сахара врач-диетолог посоветовала разбавить ежедневный рацион свежими или сухими фруктами и ягодами, пастилой, зефиром и мармеладом. Ранее URA.RU сообщало, что частое употребление шампанского навредит зубной эмали, а также приведет к возникновению мигрени. Кроме этого, злоупотребление шампанским наносит значительный вред фигуре.