Спортсменка из Пермского края Елена Антонова взяла чемпионство на турнире Dubai Muscle Show. Атлетка победила в номинации фитнес-бикини, передает федерация бодибилдинга региона.
«На турнире Dubai Muscle Show наши девушки принесли в копилку сборной Федерации бодибилдинга России новые победы и призовые места. Елена Антонова стала чемпиом в своей ростовой категории (160 см) и номинации фитнес-бикини», — указано на странице федерации в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало другой спортсменке из Пермского края Ирине Хановой, которая теперь представляет ЯНАО. Она вошла в топ сильнейших бодибилдеров планеты. На чемпионате IFBB WORLD CUP, который проходил в конце октября, Ханова заняла шестое место.
Спортсменка из Пермского края Елена Антонова взяла чемпионство на турнире Dubai Muscle Show. Атлетка победила в номинации фитнес-бикини, передает федерация бодибилдинга региона. «На турнире Dubai Muscle Show наши девушки принесли в копилку сборной Федерации бодибилдинга России новые победы и призовые места. Елена Антонова стала чемпиом в своей ростовой категории (160 см) и номинации фитнес-бикини», — указано на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало другой спортсменке из Пермского края Ирине Хановой, которая теперь представляет ЯНАО. Она вошла в топ сильнейших бодибилдеров планеты. На чемпионате IFBB WORLD CUP, который проходил в конце октября, Ханова заняла шестое место.