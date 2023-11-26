26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Пермячка разделась ради победы в престижном соревновании. Фото

Пермячка Елена Антонова победила на турнире по бодибилдингу Dubai Muscle Show
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытый кубок Урала по бодибилдингу. Екатеринбург, соревнование, фитнес бикини
Итоги первенства были подведены 25 ноября Фото:

Спортсменка из Пермского края Елена Антонова взяла чемпионство на турнире Dubai Muscle Show. Атлетка победила в номинации фитнес-бикини, передает федерация бодибилдинга региона.

«На турнире Dubai Muscle Show наши девушки принесли в копилку сборной Федерации бодибилдинга России новые победы и призовые места. Елена Антонова стала чемпиом в своей ростовой категории (160 см) и номинации фитнес-бикини», — указано на странице федерации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало другой спортсменке из Пермского края Ирине Хановой, которая теперь представляет ЯНАО. Она вошла в топ сильнейших бодибилдеров планеты. На чемпионате IFBB WORLD CUP, который проходил в конце октября, Ханова заняла шестое место.

Пермячка взяла «золото» чемпионата
Пермячка взяла «золото» чемпионата
Фото:
Елена Антонова обошла своих соперниц и завоевала главный приз
Елена Антонова обошла своих соперниц и завоевала главный приз
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Спортсменка из Пермского края Елена Антонова взяла чемпионство на турнире Dubai Muscle Show. Атлетка победила в номинации фитнес-бикини, передает федерация бодибилдинга региона. «На турнире Dubai Muscle Show наши девушки принесли в копилку сборной Федерации бодибилдинга России новые победы и призовые места. Елена Антонова стала чемпиом в своей ростовой категории (160 см) и номинации фитнес-бикини», — указано на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало другой спортсменке из Пермского края Ирине Хановой, которая теперь представляет ЯНАО. Она вошла в топ сильнейших бодибилдеров планеты. На чемпионате IFBB WORLD CUP, который проходил в конце октября, Ханова заняла шестое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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