Пермячка разделась ради победы в престижном соревновании. Фото

Пермячка Елена Антонова победила на турнире по бодибилдингу Dubai Muscle Show

27 ноября 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Итоги первенства были подведены 25 ноября Фото: Дарья Попова © URA.RU Спортсменка из Пермского края Елена Антонова взяла чемпионство на турнире Dubai Muscle Show. Атлетка победила в номинации фитнес-бикини, передает федерация бодибилдинга региона. «На турнире Dubai Muscle Show наши девушки принесли в копилку сборной Федерации бодибилдинга России новые победы и призовые места. Елена Антонова стала чемпиом в своей ростовой категории (160 см) и номинации фитнес-бикини», — указано на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало другой спортсменке из Пермского края Ирине Хановой, которая теперь представляет ЯНАО. Она вошла в топ сильнейших бодибилдеров планеты. На чемпионате IFBB WORLD CUP, который проходил в конце октября, Ханова заняла шестое место. Пермячка взяла «золото» чемпионата Фото: федерация бодибилдинга Пермского края, https://vk.com/permbodybuilding Елена Антонова обошла своих соперниц и завоевала главный приз Фото: федерация бодибилдинга Пермского края, https://vk.com/permbodybuilding

Спортсменка из Пермского края Елена Антонова взяла чемпионство на турнире Dubai Muscle Show. Атлетка победила в номинации фитнес-бикини, передает федерация бодибилдинга региона. «На турнире Dubai Muscle Show наши девушки принесли в копилку сборной Федерации бодибилдинга России новые победы и призовые места. Елена Антонова стала чемпиом в своей ростовой категории (160 см) и номинации фитнес-бикини», — указано на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало другой спортсменке из Пермского края Ирине Хановой, которая теперь представляет ЯНАО. Она вошла в топ сильнейших бодибилдеров планеты. На чемпионате IFBB WORLD CUP, который проходил в конце октября, Ханова заняла шестое место.