Пермячка, выступая за Ямал, вошла в топ сильнейших бодибилдеров мира. Фото

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Кубок Яшанькина. Пляжный бодибилдинг. Екатеринбург, секси, бикини, бодибилдинг, красивое тело
Соревнования сильнейших мужчин и женщин проходили в Бишкеке (архивное фото) Фото:

Уроженка Пермского края Ирина Ханова, живущая теперь в Ноябрьске (ЯНАО), успешно выступила на международном чемпионате по бодибилдингу. На Кубке мира IFBB WORLD CUP, который прошел в Бишкеке, она заняла шестое место.

«Я прошла в финал и заняла шестое место на Кубке Мира в Бишкеке (Кыргызстан)», — написала Ханова в соцсети «ВКонтакте». Она выступала в категории «Фитнес-бикини: мастера 35+».

Ирина Ханова родилась в Прикамье, окончила Пермскую медакадемию. После этого она 10 лет работала терапевтом в Октябрьском районе. В 2004 она с мужем переехала на Ямал. Сейчас у нее свой косметологический кабинет в Ноябрьске.

Ирина Ханова заняла шестое место
Ирина Ханова заняла шестое место

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Уроженка Пермского края Ирина Ханова, живущая теперь в Ноябрьске (ЯНАО), успешно выступила на международном чемпионате по бодибилдингу. На Кубке мира IFBB WORLD CUP, который прошел в Бишкеке, она заняла шестое место. «Я прошла в финал и заняла шестое место на Кубке Мира в Бишкеке (Кыргызстан)», — написала Ханова в соцсети «ВКонтакте». Она выступала в категории «Фитнес-бикини: мастера 35+». Ирина Ханова родилась в Прикамье, окончила Пермскую медакадемию. После этого она 10 лет работала терапевтом в Октябрьском районе. В 2004 она с мужем переехала на Ямал. Сейчас у нее свой косметологический кабинет в Ноябрьске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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