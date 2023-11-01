Пермячка, выступая за Ямал, вошла в топ сильнейших бодибилдеров мира. Фото

01 ноября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Соревнования сильнейших мужчин и женщин проходили в Бишкеке (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уроженка Пермского края Ирина Ханова, живущая теперь в Ноябрьске (ЯНАО), успешно выступила на международном чемпионате по бодибилдингу. На Кубке мира IFBB WORLD CUP, который прошел в Бишкеке, она заняла шестое место. «Я прошла в финал и заняла шестое место на Кубке Мира в Бишкеке (Кыргызстан)», — написала Ханова в соцсети «ВКонтакте». Она выступала в категории «Фитнес-бикини: мастера 35+». Ирина Ханова родилась в Прикамье, окончила Пермскую медакадемию. После этого она 10 лет работала терапевтом в Октябрьском районе. В 2004 она с мужем переехала на Ямал. Сейчас у нее свой косметологический кабинет в Ноябрьске. Ирина Ханова заняла шестое место Ирина Ханова в ВК https://vk.com/muslakhovakhanova

Уроженка Пермского края Ирина Ханова, живущая теперь в Ноябрьске (ЯНАО), успешно выступила на международном чемпионате по бодибилдингу. На Кубке мира IFBB WORLD CUP, который прошел в Бишкеке, она заняла шестое место. «Я прошла в финал и заняла шестое место на Кубке Мира в Бишкеке (Кыргызстан)», — написала Ханова в соцсети «ВКонтакте». Она выступала в категории «Фитнес-бикини: мастера 35+». Ирина Ханова родилась в Прикамье, окончила Пермскую медакадемию. После этого она 10 лет работала терапевтом в Октябрьском районе. В 2004 она с мужем переехала на Ямал. Сейчас у нее свой косметологический кабинет в Ноябрьске.