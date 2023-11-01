Соревнования сильнейших мужчин и женщин проходили в Бишкеке (архивное фото)
Уроженка Пермского края Ирина Ханова, живущая теперь в Ноябрьске (ЯНАО), успешно выступила на международном чемпионате по бодибилдингу. На Кубке мира IFBB WORLD CUP, который прошел в Бишкеке, она заняла шестое место.
«Я прошла в финал и заняла шестое место на Кубке Мира в Бишкеке (Кыргызстан)», — написала Ханова в соцсети «ВКонтакте». Она выступала в категории «Фитнес-бикини: мастера 35+».
Ирина Ханова родилась в Прикамье, окончила Пермскую медакадемию. После этого она 10 лет работала терапевтом в Октябрьском районе. В 2004 она с мужем переехала на Ямал. Сейчас у нее свой косметологический кабинет в Ноябрьске.
Ирина Ханова заняла шестое место
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