В СПБ-бирже прокомментировали иск о банкротстве

В СПБ-бирже заявили, что не подавали иск о банкротстве
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Акции СПБ-биржи начали падать на фоне иска о банкротстве Фото:

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве СПБ-биржи. Однако представители площадки заявили, что со стороны акционерного общества никаких исков не подавалось.

Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве 24 ноября и не успел принять его к производству. При этом истец в обращении указан не был. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — заявил представитель площадки в беседе с РБК.

Уточняется, что из-за иска акции СПБ-биржи обвалились на 34%. Однако позже они начали восстанавливаться.

В ноябре СПБ-биржа приостановила торговлю иностранными акциями из-за санкций против акционерного общества. Также сообщалось, что глава площадки Роман Горюнов покинул свой пост, а на его место назначили заместителя гендиректора Евгения Сердюкова. Позже в картотеке арбитражных дел появился иск о банкротстве биржи, передает RT.

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве СПБ-биржи. Однако представители площадки заявили, что со стороны акционерного общества никаких исков не подавалось. Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве 24 ноября и не успел принять его к производству. При этом истец в обращении указан не был. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — заявил представитель площадки в беседе с РБК. Уточняется, что из-за иска акции СПБ-биржи обвалились на 34%. Однако позже они начали восстанавливаться. В ноябре СПБ-биржа приостановила торговлю иностранными акциями из-за санкций против акционерного общества. Также сообщалось, что глава площадки Роман Горюнов покинул свой пост, а на его место назначили заместителя гендиректора Евгения Сердюкова. Позже в картотеке арбитражных дел появился иск о банкротстве биржи, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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