В СПБ-бирже прокомментировали иск о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве СПБ-биржи. Однако представители площадки заявили, что со стороны акционерного общества никаких исков не подавалось.
Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве 24 ноября и не успел принять его к производству. При этом истец в обращении указан не был. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — заявил представитель площадки в беседе с РБК.
Уточняется, что из-за иска акции СПБ-биржи обвалились на 34%. Однако позже они начали восстанавливаться.
В ноябре СПБ-биржа приостановила торговлю иностранными акциями из-за санкций против акционерного общества. Также сообщалось, что глава площадки Роман Горюнов покинул свой пост, а на его место назначили заместителя гендиректора Евгения Сердюкова. Позже в картотеке арбитражных дел появился иск о банкротстве биржи, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.