13 ноября 2023

«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
В 2024 года армии должны передать 22 СУ-57 Фото:

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен двигателем второго этапа. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — передает слова «Ростеха» РИА Новости. Там поясняют, что в настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя.

На службе у вооруженных сил РФ находится шесть СУ-57, к концу 2024 года армии должны передать еще 22 таких истребителя. Всего к 2027 году по программе вооружения ВКС РФ получат 76 СУ-57.

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен двигателем второго этапа. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». «Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — передает слова «Ростеха» РИА Новости. Там поясняют, что в настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя. На службе у вооруженных сил РФ находится шесть СУ-57, к концу 2024 года армии должны передать еще 22 таких истребителя. Всего к 2027 году по программе вооружения ВКС РФ получат 76 СУ-57.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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