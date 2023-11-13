«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57

14 ноября 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

В 2024 года армии должны передать 22 СУ-57 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен двигателем второго этапа. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». «Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — передает слова «Ростеха» РИА Новости. Там поясняют, что в настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя. На службе у вооруженных сил РФ находится шесть СУ-57, к концу 2024 года армии должны передать еще 22 таких истребителя. Всего к 2027 году по программе вооружения ВКС РФ получат 76 СУ-57.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен двигателем второго этапа. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». «Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолет Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа», — передает слова «Ростеха» РИА Новости. Там поясняют, что в настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя. На службе у вооруженных сил РФ находится шесть СУ-57, к концу 2024 года армии должны передать еще 22 таких истребителя. Всего к 2027 году по программе вооружения ВКС РФ получат 76 СУ-57.