В Финляндии снесут бывшее генконсульство России

Yle: горсовет Турку принял решение снести здание бывшего генконсульства РФ

Здание бывшего генконсульства РФ выкупили за 1,6 миллиона евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти финского города Турку приобрели бывшее российское генконсульство за 1,6 миллиона евро. Горсовет также принял решение снести здание, пишет портал Yle.

Финская компания Senate Properties договорилась с властями Турку о продаже здания бывшего диппредставительства за 1,6 миллиона евро. «Городской совет также одобрил, что консульство, построенное в 1974 году, вероятно, будет снесено», — передает портал.

Уточняется, что на месте здания намерены построить детский сад. Однако почва на участке нуждается в отчистке, так как в 1900-х годах на этом месте стояли литейный цех и завод цинкования. Говорится в материале.

Ранее стало известно, что Финляндия закрыла российское генконсульство в Турку. Кроме того, коттедж и сауну, которые находились в пользовании диппредставительства, власти решили сдавать всем желающим в аренду.