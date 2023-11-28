В Финляндии снесут бывшее генконсульство России

Yle: горсовет Турку принял решение снести здание бывшего генконсульства РФ
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Здание бывшего генконсульства РФ выкупили за 1,6 миллиона евро Фото:

Власти финского города Турку приобрели бывшее российское генконсульство за 1,6 миллиона евро. Горсовет также принял решение снести здание, пишет портал Yle.

Финская компания Senate Properties договорилась с властями Турку о продаже здания бывшего диппредставительства за 1,6 миллиона евро. «Городской совет также одобрил, что консульство, построенное в 1974 году, вероятно, будет снесено», — передает портал.

Уточняется, что на месте здания намерены построить детский сад. Однако почва на участке нуждается в отчистке, так как в 1900-х годах на этом месте стояли литейный цех и завод цинкования. Говорится в материале.

Ранее стало известно, что Финляндия закрыла российское генконсульство в Турку. Кроме того, коттедж и сауну, которые находились в пользовании диппредставительства, власти решили сдавать всем желающим в аренду.

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Власти финского города Турку приобрели бывшее российское генконсульство за 1,6 миллиона евро. Горсовет также принял решение снести здание, пишет портал Yle. Финская компания Senate Properties договорилась с властями Турку о продаже здания бывшего диппредставительства за 1,6 миллиона евро. «Городской совет также одобрил, что консульство, построенное в 1974 году, вероятно, будет снесено», — передает портал. Уточняется, что на месте здания намерены построить детский сад. Однако почва на участке нуждается в отчистке, так как в 1900-х годах на этом месте стояли литейный цех и завод цинкования. Говорится в материале. Ранее стало известно, что Финляндия закрыла российское генконсульство в Турку. Кроме того, коттедж и сауну, которые находились в пользовании диппредставительства, власти решили сдавать всем желающим в аренду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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