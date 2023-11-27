В Пермском крае умер экс-мэр Губахи

Бывший глава Губахи в Пермском крае Геннадий Мишустин умер в возрасте 84 лет

28 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Церемония прощания пройдет 1 декабря в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае ушел из жизни бывший мэр Губахи, почетный гражданин города Геннадий Мишустин. Ему было 84 года. О смерти сообщил глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин. «Пришла печальная новость о смерти Почетного гражданина Губахи Геннадия Ивановича Мишустина. Он останется в памяти родных, близких и земляков как светлый, добрый и отзывчивый человек. Скорбим в связи с кончиной, выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — пишет Лазейкин в соцсетях. Геннадий Мишустин родился в 1939 году в городе Артемово Донецкой области. В Губаху он приехал в 1973 году, работал на химическом заводе. В 1978 году стал председателем горисполкома, а позже главой администрации города Губахи. После отставки был депутатом земского собрания. Прощание с Мишустиным пройдет в Перми 1 декабря с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале на ул. Старцева, 61.

В Пермском крае ушел из жизни бывший мэр Губахи, почетный гражданин города Геннадий Мишустин. Ему было 84 года. О смерти сообщил глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин. «Пришла печальная новость о смерти Почетного гражданина Губахи Геннадия Ивановича Мишустина. Он останется в памяти родных, близких и земляков как светлый, добрый и отзывчивый человек. Скорбим в связи с кончиной, выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — пишет Лазейкин в соцсетях. Геннадий Мишустин родился в 1939 году в городе Артемово Донецкой области. В Губаху он приехал в 1973 году, работал на химическом заводе. В 1978 году стал председателем горисполкома, а позже главой администрации города Губахи. После отставки был депутатом земского собрания. Прощание с Мишустиным пройдет в Перми 1 декабря с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале на ул. Старцева, 61.