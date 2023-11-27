27 ноября 2023

В Пермском крае умер экс-мэр Губахи

Бывший глава Губахи в Пермском крае Геннадий Мишустин умер в возрасте 84 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Церемония прощания пройдет 1 декабря в Перми Фото:

В Пермском крае ушел из жизни бывший мэр Губахи, почетный гражданин города Геннадий Мишустин. Ему было 84 года. О смерти сообщил глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин.

«Пришла печальная новость о смерти Почетного гражданина Губахи Геннадия Ивановича Мишустина. Он останется в памяти родных, близких и земляков как светлый, добрый и отзывчивый человек. Скорбим в связи с кончиной, выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — пишет Лазейкин в соцсетях.

Геннадий Мишустин родился в 1939 году в городе Артемово Донецкой области. В Губаху он приехал в 1973 году, работал на химическом заводе. В 1978 году стал председателем горисполкома, а позже главой администрации города Губахи. После отставки был депутатом земского собрания. Прощание с Мишустиным пройдет в Перми 1 декабря с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале на ул. Старцева, 61.

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В Пермском крае ушел из жизни бывший мэр Губахи, почетный гражданин города Геннадий Мишустин. Ему было 84 года. О смерти сообщил глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин. «Пришла печальная новость о смерти Почетного гражданина Губахи Геннадия Ивановича Мишустина. Он останется в памяти родных, близких и земляков как светлый, добрый и отзывчивый человек. Скорбим в связи с кончиной, выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — пишет Лазейкин в соцсетях. Геннадий Мишустин родился в 1939 году в городе Артемово Донецкой области. В Губаху он приехал в 1973 году, работал на химическом заводе. В 1978 году стал председателем горисполкома, а позже главой администрации города Губахи. После отставки был депутатом земского собрания. Прощание с Мишустиным пройдет в Перми 1 декабря с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале на ул. Старцева, 61.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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