27 ноября 2023

Мэра из ХМАО исключили из «Единой России» после пьяной езды за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
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Павла Ареева исключили из «Единой России» после вождения автомобиля в алкогольном опьянении Фото:

Главу Березовского района Павла Артеева исключили из партии «Единая Россия» после вождения автомобиля в алкогольном опьянении. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме партии.

Такое решение принял региональный политсовет, узнав, что глава района попал в ДТП, будучи пьяным. «Иного решения у нас не было», — прокомментировал агентству руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения ЕР Николай Заболотнев. Сам Артеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Березовского района публично признался в том, что водил машину в нетрезвом виде. Ему грозит лишение водительских прав.

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Главу Березовского района Павла Артеева исключили из партии «Единая Россия» после вождения автомобиля в алкогольном опьянении. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме партии. Такое решение принял региональный политсовет, узнав, что глава района попал в ДТП, будучи пьяным. «Иного решения у нас не было», — прокомментировал агентству руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения ЕР Николай Заболотнев. Сам Артеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что глава Березовского района публично признался в том, что водил машину в нетрезвом виде. Ему грозит лишение водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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