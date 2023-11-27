Мэра из ХМАО исключили из «Единой России» после пьяной езды за рулем

Главу Березовского района Павла Артеева исключили из партии «Единая Россия» после вождения автомобиля в алкогольном опьянении. Об этом URA.RU сообщили в региональном исполкоме партии.
Такое решение принял региональный политсовет, узнав, что глава района попал в ДТП, будучи пьяным. «Иного решения у нас не было», — прокомментировал агентству руководитель исполнительного комитета Ханты-Мансийского регионального отделения ЕР Николай Заболотнев. Сам Артеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Березовского района публично признался в том, что водил машину в нетрезвом виде. Ему грозит лишение водительских прав.
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