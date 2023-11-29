Мобилизованного жителя ХМАО наградили медалью «За отвагу»

Мобилизованный осенью прошлого года житель Нягани (ХМАО) Магомед Жамалдинов удостоился одной из высших федеральных военных наград — медали «За отвагу». Об этом сообщили в администрации Нягани.
«Герой из Нягани Магомед Жамалдинов, проходящий службу в зоне специальной военной операции, награжден медалью „За отвагу“…Магомед был призван по мобилизации и отправился на фронт одним из первых. После ранения и контузии, полученных в бою, он прошел краткосрочную реабилитацию в военном госпитале. Затем приехал в родной город, чтобы сделать операцию», — говорится в опубликованном сообщении в группе «Администрация Нягани» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается также, что после того, как Жамалдинов завершил лечение, он вновь изъявил желание отправиться на фронт. Сегодня он находится в зоне СВО.
Ранее госнаграду получил боец из Пыть-Яха Хазыр Каракотов, принимающий участие в специальной военной операции. Ему была вручена медаль «За храбрость» II степени.
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