29 ноября 2023

Мобилизованного жителя ХМАО наградили медалью «За отвагу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевая награда
Участник СВО, житель Нягани (ХМАО) Магомед Жамалдинов награжден медалью «За отвагу» Фото:

Мобилизованный осенью прошлого года житель Нягани (ХМАО) Магомед Жамалдинов удостоился одной из высших федеральных военных наград — медали «За отвагу». Об этом сообщили в администрации Нягани.

«Герой из Нягани Магомед Жамалдинов, проходящий службу в зоне специальной военной операции, награжден медалью „За отвагу“…Магомед был призван по мобилизации и отправился на фронт одним из первых. После ранения и контузии, полученных в бою, он прошел краткосрочную реабилитацию в военном госпитале. Затем приехал в родной город, чтобы сделать операцию», — говорится в опубликованном сообщении в группе «Администрация Нягани» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается также, что после того, как Жамалдинов завершил лечение, он вновь изъявил желание отправиться на фронт. Сегодня он находится в зоне СВО.

Ранее госнаграду получил боец из Пыть-Яха Хазыр Каракотов, принимающий участие в специальной военной операции. Ему была вручена медаль «За храбрость» II степени.

Магомед Жамалдинов (на фото слева) вместе с боевым товарищем
Магомед Жамалдинов (на фото слева) вместе с боевым товарищем

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Мобилизованный осенью прошлого года житель Нягани (ХМАО) Магомед Жамалдинов удостоился одной из высших федеральных военных наград — медали «За отвагу». Об этом сообщили в администрации Нягани. «Герой из Нягани Магомед Жамалдинов, проходящий службу в зоне специальной военной операции, награжден медалью „За отвагу“…Магомед был призван по мобилизации и отправился на фронт одним из первых. После ранения и контузии, полученных в бою, он прошел краткосрочную реабилитацию в военном госпитале. Затем приехал в родной город, чтобы сделать операцию», — говорится в опубликованном сообщении в группе «Администрация Нягани» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается также, что после того, как Жамалдинов завершил лечение, он вновь изъявил желание отправиться на фронт. Сегодня он находится в зоне СВО. Ранее госнаграду получил боец из Пыть-Яха Хазыр Каракотов, принимающий участие в специальной военной операции. Ему была вручена медаль «За храбрость» II степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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