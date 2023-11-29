Обвиненный в растрате экс-директор пермской «дочки» Роскосмоса сделал заявление в суде

Экс-директор ПАО «Протон-ПМ» Щенятский попросил суд снять арест с его имущества

Суд отложил заседание на 5 декабря Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Бывший директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, обвиненный в растрате денег, выделенных предприятию, ходатайствовал в суде об отложении заседания и снятии ареста на принадлежащее ему имущество. На заседании, состоявшемся 30 ноября, он пояснил, что его адвокат не успел приехать в Пермь 27 ноября на предварительное судебное заседание. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Свердловского районного суда, где рассматривается дело.

«На суд, назначенный на 27 ноября, мой защитник явиться не смог из-за транспортных проблем», — сказал Щенятский, уточнив, что сейчас его защитник находится в другом регионе, откуда может вылететь только 30 ноября. Также бывший топ-менеджер предприятия заявил ходатайство об отмене ареста на принадлежащее ему имущество: на парковочное место, жилое помещение стоимостью 1,8 млн рублей, автомобиль УАЗ и прицеп. «Прошу суд отменить арест на имущество», — сказал Щенятский. Судья Татьяна Хаснуллина поддержала ходатайство подсудимого об отложении заседания на 5 декабря. Тогда же и будет рассмотрено ходатайство о снятии ареста на имущество.

Щенятский, а также Валерий Голдобин, Павел Саликов, Елена Рогатова и Владислав Бирбраер обвиняются в растрате денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) — более 195 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны ПАО «Протон-ПМ» и Госкорпорация «Роскосмос». Саликов, Рогатова и Бирбраер — бывшие руководители ООО «Солвер». По данным следственных органов, «Протон-ПМ» заключил с ООО «Солвер» контракты почти на один миллиард рублей. Средства предназначались на поставку оборудования, в том числе для нового корпуса предприятия.