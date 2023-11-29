В Челябинской области ограничили движение на М-5 из-за снежной бури

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Ограничения ввели из-за сильных снегопадов, гололедицы, метели и порывов ветра Фото:

Движение на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области до утра 30 ноября ограничили из-за снежной бури. Проезд закрыт для такси, автобусов и большегрузов, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Вводятся ограничения на трассе М-5 „Урал“ с 18:00 29 ноября до 6:00 30 ноября. Временно проезд будет закрыт для крупногабаритного транспорта, такси и автобусов», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Движение ограничили из-за снегопадов, метели, плохой видимости и порывов ветра до 10 метров в секунду. Ранее пресс-служба Упрдора сообщила о надвигающейся снежной буре. На дорогах Южного Урала прогнозировали сильные метели и гололедицу.

Дорожные ведомства попросили челябинцев по возможности отложить междугородние поездки. В ГИБДД отметили, что из-за непогоды на трассах увеличивается риск аварий.

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Движение на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области до утра 30 ноября ограничили из-за снежной бури. Проезд закрыт для такси, автобусов и большегрузов, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Вводятся ограничения на трассе М-5 „Урал“ с 18:00 29 ноября до 6:00 30 ноября. Временно проезд будет закрыт для крупногабаритного транспорта, такси и автобусов», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Движение ограничили из-за снегопадов, метели, плохой видимости и порывов ветра до 10 метров в секунду. Ранее пресс-служба Упрдора сообщила о надвигающейся снежной буре. На дорогах Южного Урала прогнозировали сильные метели и гололедицу. Дорожные ведомства попросили челябинцев по возможности отложить междугородние поездки. В ГИБДД отметили, что из-за непогоды на трассах увеличивается риск аварий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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