Челябинских водителей просят экстренно отказаться от поездок по М5

В связи с погодными условиями на челябинском участке трассы М5 в горном районе вводятся ограничения. В УГИБДД по региону водителей просят отказаться от поездок.
«В связи с погодными условиями ориентировочно до 12:00 часов 30 ноября на участке с 1548 по 1779 км автодороги Москва — Челябинск (Аша — Миасс) продляется временное ограничение. Уважаемые водители — по возможности откажитесь от поездок», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Запрет на передвижение на данном участке трассы касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков. В областном УГИБДД водителей просят быть очень внимательными.
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