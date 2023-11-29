Челябинских водителей просят экстренно отказаться от поездок по М5

30 ноября 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Для большинства водителей проезд по горной части М5 запрещен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с погодными условиями на челябинском участке трассы М5 в горном районе вводятся ограничения. В УГИБДД по региону водителей просят отказаться от поездок. «В связи с погодными условиями ориентировочно до 12:00 часов 30 ноября на участке с 1548 по 1779 км автодороги Москва — Челябинск (Аша — Миасс) продляется временное ограничение. Уважаемые водители — по возможности откажитесь от поездок», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Запрет на передвижение на данном участке трассы касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков. В областном УГИБДД водителей просят быть очень внимательными.

В связи с погодными условиями на челябинском участке трассы М5 в горном районе вводятся ограничения. В УГИБДД по региону водителей просят отказаться от поездок. «В связи с погодными условиями ориентировочно до 12:00 часов 30 ноября на участке с 1548 по 1779 км автодороги Москва — Челябинск (Аша — Миасс) продляется временное ограничение. Уважаемые водители — по возможности откажитесь от поездок», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Запрет на передвижение на данном участке трассы касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков. В областном УГИБДД водителей просят быть очень внимательными.