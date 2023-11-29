29 ноября 2023

Челябинских водителей просят экстренно отказаться от поездок по М5

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Для большинства водителей проезд по горной части М5 запрещен Фото:

В связи с погодными условиями на челябинском участке трассы М5 в горном районе вводятся ограничения. В УГИБДД по региону водителей просят отказаться от поездок.

«В связи с погодными условиями ориентировочно до 12:00 часов 30 ноября на участке с 1548 по 1779 км автодороги Москва — Челябинск (Аша — Миасс) продляется временное ограничение. Уважаемые водители — по возможности откажитесь от поездок», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Запрет на передвижение на данном участке трассы касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков. В областном УГИБДД водителей просят быть очень внимательными.

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В связи с погодными условиями на челябинском участке трассы М5 в горном районе вводятся ограничения. В УГИБДД по региону водителей просят отказаться от поездок. «В связи с погодными условиями ориентировочно до 12:00 часов 30 ноября на участке с 1548 по 1779 км автодороги Москва — Челябинск (Аша — Миасс) продляется временное ограничение. Уважаемые водители — по возможности откажитесь от поездок», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Запрет на передвижение на данном участке трассы касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузовиков. В областном УГИБДД водителей просят быть очень внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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