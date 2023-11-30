В Перми школьники подожгли листок с надписью «Коран»

Инцидент произошел в учебном классе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученики пермской школы № 37 подожгли листок бумаги, на котором было написано «Коран» и нарисован полумесяц. Видеозапись момента поджога опубликована в telegram-канале «Редакция Гайва».

На кадрах видно, как один из школьников держит листок бумаги с надписью «Коран», а другой поджигает его. Судя по обстановке, все происходило в классе, где учатся дети. Агентство не публикует видеозапись произошедшего по этическим причинам.

В школе отказались комментировать произошедшее. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Ранее в Перми школьники сожгли икону и записали произошедшее на видео.

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В пресс-службе городской администрации сообщили, что департамент образования администрации города Перми начал внутреннюю проверку по данному факту.