В Перми школьники подожгли листок с надписью «Коран»

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Инцидент произошел в учебном классе Фото:

Ученики пермской школы № 37 подожгли листок бумаги, на котором было написано «Коран» и нарисован полумесяц. Видеозапись момента поджога опубликована в telegram-канале «Редакция Гайва».

На кадрах видно, как один из школьников держит листок бумаги с надписью «Коран», а другой поджигает его. Судя по обстановке, все происходило в классе, где учатся дети. Агентство не публикует видеозапись произошедшего по этическим причинам.

В школе отказались комментировать произошедшее. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Ранее в Перми школьники сожгли икону и записали произошедшее на видео.

Обновлено:

В пресс-службе городской администрации сообщили, что департамент образования администрации города Перми начал внутреннюю проверку по данному факту.

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Ученики пермской школы № 37 подожгли листок бумаги, на котором было написано «Коран» и нарисован полумесяц. Видеозапись момента поджога опубликована в telegram-канале «Редакция Гайва». На кадрах видно, как один из школьников держит листок бумаги с надписью «Коран», а другой поджигает его. Судя по обстановке, все происходило в классе, где учатся дети. Агентство не публикует видеозапись произошедшего по этическим причинам. В школе отказались комментировать произошедшее. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Ранее в Перми школьники сожгли икону и записали произошедшее на видео. Обновлено: В пресс-службе городской администрации сообщили, что департамент образования администрации города Перми начал внутреннюю проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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