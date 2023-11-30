«Сибур» поможет властям ХМАО в развитии малого и среднего бизнеса

Власти ХМАО планируют развивать малый и средний бизнес вместе с «Сибуром». Официальный сайт властей округа сообщил, что правительство заключило дополнительное соглашение о сотрудничестве с компанией.
«Правительство ХМАО в лице губернатора Натальи Комаровой и ПАО „СИБУР Холдинг“ в лице генерального директора Михаила Карисалова заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. В соглашение внесли пункт о присоединении к Декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства», — сообщил сайт властей.
Сотрудничество с «Сибуром», по мнению властей, улучшит инвестиционный климат ХМАО. Взаимодействие крупных компаний и представителей малого и среднего бизнеса способствует стабильному развитию экономики округа.
Ранее URA.RU писало, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Комарова и генеральный директор «СИБУРа» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты.
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