Экономика Бизнес «Сибур» поможет властям ХМАО в развитии малого и среднего бизнеса «Сибур» заключил соглашение с властями ХМАО о помощи малому и среднему бизнесу 01 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 + «Сибур» заключил дополнительное соглашение с властями ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Власти ХМАО планируют развивать малый и средний бизнес вместе с «Сибуром». Официальный сайт властей округа сообщил, что правительство заключило дополнительное соглашение о сотрудничестве с компанией. «Правительство ХМАО в лице губернатора Натальи Комаровой и ПАО „СИБУР Холдинг“ в лице генерального директора Михаила Карисалова заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. В соглашение внесли пункт о присоединении к Декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства», — сообщил сайт властей. Сотрудничество с «Сибуром», по мнению властей, улучшит инвестиционный климат ХМАО. Взаимодействие крупных компаний и представителей малого и среднего бизнеса способствует стабильному развитию экономики округа. Ранее URA.RU писало, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Комарова и генеральный директор «СИБУРа» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты. Власти ХМАО планируют развивать малый и средний бизнес вместе с «Сибуром». Официальный сайт властей округа сообщил, что правительство заключило дополнительное соглашение о сотрудничестве с компанией. «Правительство ХМАО в лице губернатора Натальи Комаровой и ПАО „СИБУР Холдинг“ в лице генерального директора Михаила Карисалова заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. В соглашение внесли пункт о присоединении к Декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства», — сообщил сайт властей. Сотрудничество с «Сибуром», по мнению властей, улучшит инвестиционный климат ХМАО. Взаимодействие крупных компаний и представителей малого и среднего бизнеса способствует стабильному развитию экономики округа. Ранее URA.RU писало, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Комарова и генеральный директор «СИБУРа» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям