30 ноября 2023

«Сибур» поможет властям ХМАО в развитии малого и среднего бизнеса

«Сибур» заключил соглашение с властями ХМАО о помощи малому и среднему бизнесу
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство второй очереди завода СИБУР. Тобольск, сибур, стройка, запсибнефтехим
«Сибур» заключил дополнительное соглашение с властями ХМАО Фото:

Власти ХМАО планируют развивать малый и средний бизнес вместе с «Сибуром». Официальный сайт властей округа сообщил, что правительство заключило дополнительное соглашение о сотрудничестве с компанией.

«Правительство ХМАО в лице губернатора Натальи Комаровой и ПАО „СИБУР Холдинг“ в лице генерального директора Михаила Карисалова заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. В соглашение внесли пункт о присоединении к Декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства», — сообщил сайт властей.

Сотрудничество с «Сибуром», по мнению властей, улучшит инвестиционный климат ХМАО. Взаимодействие крупных компаний и представителей малого и среднего бизнеса способствует стабильному развитию экономики округа.

Ранее URA.RU писало, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Комарова и генеральный директор «СИБУРа» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты.

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Власти ХМАО планируют развивать малый и средний бизнес вместе с «Сибуром». Официальный сайт властей округа сообщил, что правительство заключило дополнительное соглашение о сотрудничестве с компанией. «Правительство ХМАО в лице губернатора Натальи Комаровой и ПАО „СИБУР Холдинг“ в лице генерального директора Михаила Карисалова заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. В соглашение внесли пункт о присоединении к Декларации о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства», — сообщил сайт властей. Сотрудничество с «Сибуром», по мнению властей, улучшит инвестиционный климат ХМАО. Взаимодействие крупных компаний и представителей малого и среднего бизнеса способствует стабильному развитию экономики округа. Ранее URA.RU писало, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Комарова и генеральный директор «СИБУРа» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве властей округа и компании. В рамках соглашения компания профинансирует межрегиональные и окружные социальные проекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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