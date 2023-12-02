В мире США В Пентагоне заявили о готовности США к военному конфликту с Китаем 03 декабря 2023 в 04:37 Размер текста - 17 + По мнению Чарльза Брауна каналы военной связи должны быть открыты Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense Армия США готова к военному конфликту с Китаем, но стремится его избежать. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. «Мы готовы ко всему. Но в то же время мы стремимся быть готовыми настолько, чтобы конфликта не было», — сказал Чарльз Браун в эфире на youtube-канала Reagan Foundation . По его мнению, достичь мира поможет военная сила, которую Вашингтон сейчас демонстрирует. Важной составляющей этой борьбы Чарльз Браун считает возможность продолжать диалог с союзниками и слушать противников. Подчеркивая, что каналы военной связи должны быть открыты. Очередным витком в обострении отношений между Китаем и США стало заявление Вашингтона о намерении развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности в 2024 году. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн. Командующий отметил, что этот шаг США предпринимают, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань». Армия США готова к военному конфликту с Китаем, но стремится его избежать. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. «Мы готовы ко всему. Но в то же время мы стремимся быть готовыми настолько, чтобы конфликта не было», — сказал Чарльз Браун в эфире на youtube-канала Reagan Foundation. По его мнению, достичь мира поможет военная сила, которую Вашингтон сейчас демонстрирует. Важной составляющей этой борьбы Чарльз Браун считает возможность продолжать диалог с союзниками и слушать противников. Подчеркивая, что каналы военной связи должны быть открыты. Очередным витком в обострении отношений между Китаем и США стало заявление Вашингтона о намерении развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности в 2024 году. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн. Командующий отметил, что этот шаг США предпринимают, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям