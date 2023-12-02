02 декабря 2023

В Пентагоне заявили о готовности США к военному конфликту с Китаем

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Чарльза Брауна каналы военной связи должны быть открыты Фото:

Армия США готова к военному конфликту с Китаем, но стремится его избежать. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

«Мы готовы ко всему. Но в то же время мы стремимся быть готовыми настолько, чтобы конфликта не было», — сказал Чарльз Браун в эфире на youtube-канала Reagan Foundation. По его мнению, достичь мира поможет военная сила, которую Вашингтон сейчас демонстрирует.

Важной составляющей этой борьбы Чарльз Браун считает возможность продолжать диалог с союзниками и слушать противников. Подчеркивая, что каналы военной связи должны быть открыты.

Очередным витком в обострении отношений между Китаем и США стало заявление Вашингтона о намерении развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности в 2024 году. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн. Командующий отметил, что этот шаг США предпринимают, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань».

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Армия США готова к военному конфликту с Китаем, но стремится его избежать. Об этом рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. «Мы готовы ко всему. Но в то же время мы стремимся быть готовыми настолько, чтобы конфликта не было», — сказал Чарльз Браун в эфире на youtube-канала Reagan Foundation. По его мнению, достичь мира поможет военная сила, которую Вашингтон сейчас демонстрирует. Важной составляющей этой борьбы Чарльз Браун считает возможность продолжать диалог с союзниками и слушать противников. Подчеркивая, что каналы военной связи должны быть открыты. Очередным витком в обострении отношений между Китаем и США стало заявление Вашингтона о намерении развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности в 2024 году. Об этом заявил командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн. Командующий отметил, что этот шаг США предпринимают, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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