ГИБДД ищет очевидцев смерти челябинской семьи на трассе

В Саткинском районе Челябинской области семья с малолетним ребенком погибла под фурой, выехавшей на встречную полосу. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили URA.RU 6 декабря в пресс-службе регионального ведомства.
«13 октября на трассе М-5 в Саткинском районе произошло столкновение КамАЗа с Kia Rio. Водитель Kia 37 лет, женщина 38 лет и семилетний ребенок погибли на месте ДТП. Идет поиск очевидцев», — сообщили URA.RU в ГИБДД.
По предварительной информации, КамАЗ с полуприцепом не выбрал безопасную скорость на спуске. Случился занос с выездом на встречную полосу, где и произошло столкновения с машиной. После Kia отбросило под попутно проезжающий грузовик Shacman.
«Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по адресу улица Васенко, 65А, кабинет 505 (Челябинск) или позвонить по номеру 8 (351) 267-78-32. Сообщения также принимаются на электронную почту», — уточнили в госавтоинспеции.
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