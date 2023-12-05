05 декабря 2023

ГИБДД ищет очевидцев смерти челябинской семьи на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, реанимобиль, силовики, трасса, патруль, м5, неотложка, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога, скорая помощь
В ДТП погибли мужчина с женщиной и семилетний ребенок Фото:

В Саткинском районе Челябинской области семья с малолетним ребенком погибла под фурой, выехавшей на встречную полосу. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили URA.RU 6 декабря в пресс-службе регионального ведомства.

«13 октября на трассе М-5 в Саткинском районе произошло столкновение КамАЗа с Kia Rio. Водитель Kia 37 лет, женщина 38 лет и семилетний ребенок погибли на месте ДТП. Идет поиск очевидцев», — сообщили URA.RU в ГИБДД.

По предварительной информации, КамАЗ с полуприцепом не выбрал безопасную скорость на спуске. Случился занос с выездом на встречную полосу, где и произошло столкновения с машиной. После Kia отбросило под попутно проезжающий грузовик Shacman.

«Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по адресу улица Васенко, 65А, кабинет 505 (Челябинск) или позвонить по номеру 8 (351) 267-78-32. Сообщения также принимаются на электронную почту», — уточнили в госавтоинспеции.

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В Саткинском районе Челябинской области семья с малолетним ребенком погибла под фурой, выехавшей на встречную полосу. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили URA.RU 6 декабря в пресс-службе регионального ведомства. «13 октября на трассе М-5 в Саткинском районе произошло столкновение КамАЗа с Kia Rio. Водитель Kia 37 лет, женщина 38 лет и семилетний ребенок погибли на месте ДТП. Идет поиск очевидцев», — сообщили URA.RU в ГИБДД. По предварительной информации, КамАЗ с полуприцепом не выбрал безопасную скорость на спуске. Случился занос с выездом на встречную полосу, где и произошло столкновения с машиной. После Kia отбросило под попутно проезжающий грузовик Shacman. «Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по адресу улица Васенко, 65А, кабинет 505 (Челябинск) или позвонить по номеру 8 (351) 267-78-32. Сообщения также принимаются на электронную почту», — уточнили в госавтоинспеции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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