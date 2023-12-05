ГИБДД ищет очевидцев смерти челябинской семьи на трассе

06 декабря 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

В ДТП погибли мужчина с женщиной и семилетний ребенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Саткинском районе Челябинской области семья с малолетним ребенком погибла под фурой, выехавшей на встречную полосу. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили URA.RU 6 декабря в пресс-службе регионального ведомства. «13 октября на трассе М-5 в Саткинском районе произошло столкновение КамАЗа с Kia Rio. Водитель Kia 37 лет, женщина 38 лет и семилетний ребенок погибли на месте ДТП. Идет поиск очевидцев», — сообщили URA.RU в ГИБДД. По предварительной информации, КамАЗ с полуприцепом не выбрал безопасную скорость на спуске. Случился занос с выездом на встречную полосу, где и произошло столкновения с машиной. После Kia отбросило под попутно проезжающий грузовик Shacman. «Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по адресу улица Васенко, 65А, кабинет 505 (Челябинск) или позвонить по номеру 8 (351) 267-78-32. Сообщения также принимаются на электронную почту», — уточнили в госавтоинспеции.

В Саткинском районе Челябинской области семья с малолетним ребенком погибла под фурой, выехавшей на встречную полосу. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, сообщили URA.RU 6 декабря в пресс-службе регионального ведомства. «13 октября на трассе М-5 в Саткинском районе произошло столкновение КамАЗа с Kia Rio. Водитель Kia 37 лет, женщина 38 лет и семилетний ребенок погибли на месте ДТП. Идет поиск очевидцев», — сообщили URA.RU в ГИБДД. По предварительной информации, КамАЗ с полуприцепом не выбрал безопасную скорость на спуске. Случился занос с выездом на встречную полосу, где и произошло столкновения с машиной. После Kia отбросило под попутно проезжающий грузовик Shacman. «Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по адресу улица Васенко, 65А, кабинет 505 (Челябинск) или позвонить по номеру 8 (351) 267-78-32. Сообщения также принимаются на электронную почту», — уточнили в госавтоинспеции.