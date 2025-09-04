Фигуранты коррупционного скандала в челябинском фонде капремонта остались в СИЗО

Челябинский облсуд оставил без изменения решение о продлении срока в СИЗО в отношении фигурантов коррупционного скандала в Фонде капремонта региона Андрея Шадрина и Ильи Бархатова. Об этом URA.RU сообщил адвокат Бархатова — Виктор Штирц.
«Суд оставил решение первой инстанции без изменений», — сообщил URA.RU Штирц. Более подробный комментарий адвокат пообещал дать после согласования позиции с доверителем.
Бархатов и Шадрин останутся в СИЗО до 13 октября. Адвокаты работают над смягчением меры пресечения. При этом, по словам Штирца, следствие по делу приобрело затяжной характер.
Бархатов и Шадрин были задержаны сотрудниками ФСБ. Их обвинили в получении взяток. Предварительно, мужчины организовали преступную схему, через которую с Фондом были заключены контракты на сумму более 100 млн рублей.
Незадолго до задержания Бархатова и Шадрина силовики пришли за главой Фонда Виктором Тихоненко. Сегодня в его деле имеются два преступных эпизода: получение взятки и превышение полномочий. Коррупционное преступление, по данным областного следкома, было совершено еще в 2018 году, когда Тихоненко работал начальником центрального отдела в Фонде, должностное преступление мужчина совершил на посту директора учреждения.
