В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Полицейских приговорили к 8,6 года тюрьмы Фото:

Суд Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых полицейских к 8,6 года тюрьмы за избиение до смерти задержанного. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

«Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев», — уточнили в пресс-службе. Сообщение суда передает РИА Новости.

В УВД Букинского района Ташкентской области 3 июня этого года был доставлен мужчина. После допроса он был госпитализирован, а затем скончался. В смерти задержанного обвинили начальника отделения уголовного розыска, двоих оперативников и инспектора по профилактике. Их обвиняют по статье о применении пыток и других жестоких видов наказания.

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Суд Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых полицейских к 8,6 года тюрьмы за избиение до смерти задержанного. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. «Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев», — уточнили в пресс-службе. Сообщение суда передает РИА Новости. В УВД Букинского района Ташкентской области 3 июня этого года был доставлен мужчина. После допроса он был госпитализирован, а затем скончался. В смерти задержанного обвинили начальника отделения уголовного розыска, двоих оперативников и инспектора по профилактике. Их обвиняют по статье о применении пыток и других жестоких видов наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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