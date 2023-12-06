В Узбекистане полицейские получили срок за избиение задержанного до смерти

Суд Ташкентской области Узбекистана приговорил четверых полицейских к 8,6 года тюрьмы за избиение до смерти задержанного. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
«Суд признал всех четверых виновных и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от шести лет до восьми лет и шести месяцев», — уточнили в пресс-службе. Сообщение суда передает РИА Новости.
В УВД Букинского района Ташкентской области 3 июня этого года был доставлен мужчина. После допроса он был госпитализирован, а затем скончался. В смерти задержанного обвинили начальника отделения уголовного розыска, двоих оперативников и инспектора по профилактике. Их обвиняют по статье о применении пыток и других жестоких видов наказания.
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