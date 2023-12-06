Синоптики рассказали, когда в Перми наступит самый холодный день

На пике морозов в Пермском крае температура будет ниже нормы на 20 градусов

07 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Пик морозов придется на 11 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пик похолодания в Пермском крае придется на понедельник 11 декабря. Как сообщают в ГИС Центре ПГНИУ, в Перми может быть побит температурный рекорд, а среднесуточная температура будет ниже нормы более чем на 20 градусов. «В ночь на понедельник можно ожидать -33…-38 градусов, в низких местах до -40, а днем не выше -30…-35. То есть дневного прогрева почти не будет. В результате среднесуточная температура ожидается ниже нормы более чем на 20 градусов. В Перми даже есть небольшая вероятность обновления суточного рекорда холода для 11 декабря, который составляет -36,5 градусов», — сообщается на сайте ГИС Центра. Ранее URA.RU рассказывало, что пришедшие в Прикамье мощные морозы станут самыми продолжительными за 17 лет. В ночь на 7 декабря холоднее всего было в Кочево, Чермозе, Кунгуре и Гайнах. Температура воздуха там опускалась до -36,3, -36,0, -35,9, -35,8 соответственно.

Пик похолодания в Пермском крае придется на понедельник 11 декабря. Как сообщают в ГИС Центре ПГНИУ, в Перми может быть побит температурный рекорд, а среднесуточная температура будет ниже нормы более чем на 20 градусов. «В ночь на понедельник можно ожидать -33…-38 градусов, в низких местах до -40, а днем не выше -30…-35. То есть дневного прогрева почти не будет. В результате среднесуточная температура ожидается ниже нормы более чем на 20 градусов. В Перми даже есть небольшая вероятность обновления суточного рекорда холода для 11 декабря, который составляет -36,5 градусов», — сообщается на сайте ГИС Центра. Ранее URA.RU рассказывало, что пришедшие в Прикамье мощные морозы станут самыми продолжительными за 17 лет. В ночь на 7 декабря холоднее всего было в Кочево, Чермозе, Кунгуре и Гайнах. Температура воздуха там опускалась до -36,3, -36,0, -35,9, -35,8 соответственно.