06 декабря 2023

Число погибших от пожара в ХМАО возросло до четырех человек

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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарная машина, пожар, огонь
Количество погибших от пожара в Березовском районе возросло до четырех человек Фото:

Количество погибших в пожаре в Березовском районе ХМАО выросло до четырех. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО ведомства.

Пожар произошел ночью 3 декабря. «После разбора завалов в селе Березово были обнаружены тела трех местных жителей, их личности устанавливаются», — сообщили в пресс-службе СУ СКР региона. Тело хозяйки дома было обнаружено ранее, сразу после ликвидации пожара.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрооборудования, перегрузка сети или поджог. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

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Количество погибших в пожаре в Березовском районе ХМАО выросло до четырех. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО ведомства. Пожар произошел ночью 3 декабря. «После разбора завалов в селе Березово были обнаружены тела трех местных жителей, их личности устанавливаются», — сообщили в пресс-службе СУ СКР региона. Тело хозяйки дома было обнаружено ранее, сразу после ликвидации пожара. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрооборудования, перегрузка сети или поджог. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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