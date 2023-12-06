Число погибших от пожара в ХМАО возросло до четырех человек

Количество погибших в пожаре в Березовском районе ХМАО выросло до четырех. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО ведомства.
Пожар произошел ночью 3 декабря. «После разбора завалов в селе Березово были обнаружены тела трех местных жителей, их личности устанавливаются», — сообщили в пресс-службе СУ СКР региона. Тело хозяйки дома было обнаружено ранее, сразу после ликвидации пожара.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электрооборудования, перегрузка сети или поджог. Точную причину установит пожарно-техническая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.
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