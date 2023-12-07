В Ханты-Мансийске открываются ледовые катки

В Ханты-Мансийске начинают открываться ледовые катки. Первым начал работать каток под открытым небом на стадионе «Югра-Атлетикс», сообщил мэр города Максим Ряшин в своем telegram-канале.
«На его [„Югра-Атлетикс“] территории расположены теплые раздевалки, а также есть возможность выпить горячие напитки. Вход для всех желающих бесплатный. В будни он работает с 17:00 до 22:00, а по выходным будет открыт с 12:00», — написал Максим Ряшин.
Скоро для горожан будут открыты ледовые городки в парке Бориса Лосева и на Центральной площади рядом с арт-резиденцией на улице Величко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске зимой зальют 10 ледовых катков. На них вартовчане смогут кататься бесплатно.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.