В Ханты-Мансийске открываются ледовые катки

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Каток. Тюмень, коньки, зимний отдых, катание на коньках, активный отдых
Горожане могут бесплатно покататься на катке в «Югра-Атлетикс» Фото:

В Ханты-Мансийске начинают открываться ледовые катки. Первым начал работать каток под открытым небом на стадионе «Югра-Атлетикс», сообщил мэр города Максим Ряшин в своем telegram-канале.

«На его [„Югра-Атлетикс“] территории расположены теплые раздевалки, а также есть возможность выпить горячие напитки. Вход для всех желающих бесплатный. В будни он работает с 17:00 до 22:00, а по выходным будет открыт с 12:00», — написал Максим Ряшин.

Скоро для горожан будут открыты ледовые городки в парке Бориса Лосева и на Центральной площади рядом с арт-резиденцией на улице Величко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске зимой зальют 10 ледовых катков. На них вартовчане смогут кататься бесплатно.

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В Ханты-Мансийске начинают открываться ледовые катки. Первым начал работать каток под открытым небом на стадионе «Югра-Атлетикс», сообщил мэр города Максим Ряшин в своем telegram-канале. «На его [„Югра-Атлетикс“] территории расположены теплые раздевалки, а также есть возможность выпить горячие напитки. Вход для всех желающих бесплатный. В будни он работает с 17:00 до 22:00, а по выходным будет открыт с 12:00», — написал Максим Ряшин. Скоро для горожан будут открыты ледовые городки в парке Бориса Лосева и на Центральной площади рядом с арт-резиденцией на улице Величко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске зимой зальют 10 ледовых катков. На них вартовчане смогут кататься бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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