В Ханты-Мансийске открываются ледовые катки

07 декабря 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Горожане могут бесплатно покататься на катке в «Югра-Атлетикс» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийске начинают открываться ледовые катки. Первым начал работать каток под открытым небом на стадионе «Югра-Атлетикс», сообщил мэр города Максим Ряшин в своем telegram-канале. «На его [„Югра-Атлетикс“] территории расположены теплые раздевалки, а также есть возможность выпить горячие напитки. Вход для всех желающих бесплатный. В будни он работает с 17:00 до 22:00, а по выходным будет открыт с 12:00», — написал Максим Ряшин. Скоро для горожан будут открыты ледовые городки в парке Бориса Лосева и на Центральной площади рядом с арт-резиденцией на улице Величко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске зимой зальют 10 ледовых катков. На них вартовчане смогут кататься бесплатно.

В Ханты-Мансийске начинают открываться ледовые катки. Первым начал работать каток под открытым небом на стадионе «Югра-Атлетикс», сообщил мэр города Максим Ряшин в своем telegram-канале. «На его [„Югра-Атлетикс“] территории расположены теплые раздевалки, а также есть возможность выпить горячие напитки. Вход для всех желающих бесплатный. В будни он работает с 17:00 до 22:00, а по выходным будет открыт с 12:00», — написал Максим Ряшин. Скоро для горожан будут открыты ледовые городки в парке Бориса Лосева и на Центральной площади рядом с арт-резиденцией на улице Величко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске зимой зальют 10 ледовых катков. На них вартовчане смогут кататься бесплатно.