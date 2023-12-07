07 декабря 2023

Бизнесменов хотят наказать за неоправданное повышение цен свыше 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, продуктовый магазин, магазин продукты, продавец анна
ФАС хочет запретить слишком высокие цены на продукты Фото:

Крупному бизнесу хотят запретить устанавливать необоснованно высокие цены на продукты. В некоторых случаях стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без каких-либо явных экономических причин. Такой законопроект предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) правительству.

«ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Речь идет о достаточно резком росте стоимости товаров — до 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что его никак нельзя объяснить экономическими факторами», — сообщает газета «Известия».

Крупные компании объясняют такую динамику цен увеличением стоимости газомоторного топлива и, соответственно, более дорогой транспортировкой. Теперь, если ФАС выявит признаки нарушения, компания получит предупреждение, а его игнорирование будет караться возбуждением дела. Также юридическим лицам могут быть назначены штрафы до 0,03% суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей).

Закон должен вступить в силу с момента его опубликования. На данный момент предполагается, что он будет действовать до конца 2024 года.

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Крупному бизнесу хотят запретить устанавливать необоснованно высокие цены на продукты. В некоторых случаях стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без каких-либо явных экономических причин. Такой законопроект предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) правительству. «ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Речь идет о достаточно резком росте стоимости товаров — до 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что его никак нельзя объяснить экономическими факторами», — сообщает газета «Известия». Крупные компании объясняют такую динамику цен увеличением стоимости газомоторного топлива и, соответственно, более дорогой транспортировкой. Теперь, если ФАС выявит признаки нарушения, компания получит предупреждение, а его игнорирование будет караться возбуждением дела. Также юридическим лицам могут быть назначены штрафы до 0,03% суммы выручки от реализации товара (не менее 50 тыс. рублей). Закон должен вступить в силу с момента его опубликования. На данный момент предполагается, что он будет действовать до конца 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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