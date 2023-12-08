Курганец получил штраф за продажу заграничных авто

08 декабря 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Курганец заявил, что купил автомобили для себя, но продал их спустя несколько недель Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Кургана получил штраф за продажу автомобилей, которые он провез через границу с Казахстаном. Тюменским таможенникам мужчина сообщил, что машины куплены для личного пользования, однако позже он продал транспорт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-секретарь Тюменской таможни. «Тюменская таможня выставила продавцу транспортных средств требование о доплате в размере 512 тысяч рублей. С решением таможенников предприниматель не согласился. Однако суд привлек гражданина к ответственности за неполную уплату утилизационного сбора. Мужчина ввез транспортные средства „для личного пользования“, а продав их, заработал. Положенный к уплате утильсбор от должника уже поступил в федеральный бюджет», — рассказали URA.RU в Тюменской таможне. Сообщается, что сотрудники проверяли курганца, который перевозил через границу три внедорожника Toyota Land Cruiser 300. В заявлении на уплату утилизационного сбора мужчина сообщил, что транспорт куплен для личного пользования. Позже таможенники выяснили, что курганец продал два внедорожника спустя несколько недель. «Это первое судебное решение по подобным делам в практике Тюменской таможни. В настоящий момент мы завершили ряд проверок и установили 14 должников, которые не доплатили в бюджет около 45 миллионов рублей утилизационного сбора и пени. Им направлены уведомления о необходимости уплаты», — пояснил URA.RU начальник Тюменской таможни Владимир Зябко. Ранее URA.RU писало, что курганцы заказывают автомобили из Японии. Местные водители не отказываются от покупки заграничного транспорта, несмотря на утилизационный сбор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана получил штраф за продажу автомобилей, которые он провез через границу с Казахстаном. Тюменским таможенникам мужчина сообщил, что машины куплены для личного пользования, однако позже он продал транспорт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила пресс-секретарь Тюменской таможни. «Тюменская таможня выставила продавцу транспортных средств требование о доплате в размере 512 тысяч рублей. С решением таможенников предприниматель не согласился. Однако суд привлек гражданина к ответственности за неполную уплату утилизационного сбора. Мужчина ввез транспортные средства „для личного пользования“, а продав их, заработал. Положенный к уплате утильсбор от должника уже поступил в федеральный бюджет», — рассказали URA.RU в Тюменской таможне. Сообщается, что сотрудники проверяли курганца, который перевозил через границу три внедорожника Toyota Land Cruiser 300. В заявлении на уплату утилизационного сбора мужчина сообщил, что транспорт куплен для личного пользования. Позже таможенники выяснили, что курганец продал два внедорожника спустя несколько недель. «Это первое судебное решение по подобным делам в практике Тюменской таможни. В настоящий момент мы завершили ряд проверок и установили 14 должников, которые не доплатили в бюджет около 45 миллионов рублей утилизационного сбора и пени. Им направлены уведомления о необходимости уплаты», — пояснил URA.RU начальник Тюменской таможни Владимир Зябко. Ранее URA.RU писало, что курганцы заказывают автомобили из Японии. Местные водители не отказываются от покупки заграничного транспорта, несмотря на утилизационный сбор.