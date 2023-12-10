Песков рассказал о скрытой миссии истребителей, сопровождавших Путина в ОАЭ

Сопровождение самолета президента РФ Владимира Путина Су-35 во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию продемонстрировало современную российскую технику, которую «знают и любят» в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал интервью в своем
Песков подчеркнул, что главной целью сопровождения была гарантия безопасности главы РФ. Пресс-секретарь президента России назвал ОАЭ и Саудовскую Аравию безопасными регионами, однако он отметил, что из-за окружения могут быть провокации.
Ранее Владимир Путин посетил ОАЭ, где встретился с главой региона. В тот же день российский лидер вылетел из Абу-Даби в Эр-Рияд, где провел встречу с саудовским наследным принцем. Песков сообщил, что сопровождение самолета Владимира Путина истребителями прошло штатно, без инцидентов.
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