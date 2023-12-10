Песков рассказал о скрытой миссии истребителей, сопровождавших Путина в ОАЭ

Песков: российские истребители показали тактику, которую знают и любят в ОАЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, военный самолет, истребитель
Дмитрий Песков сообщил, что главная цель сопровождения — гарантия безопасности Владимира Путина Фото:

Сопровождение самолета президента РФ Владимира Путина Су-35 во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию продемонстрировало современную российскую технику, которую «знают и любят» в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал интервью в своем telegram-канал.

Песков подчеркнул, что главной целью сопровождения была гарантия безопасности главы РФ. Пресс-секретарь президента России назвал ОАЭ и Саудовскую Аравию безопасными регионами, однако он отметил, что из-за окружения могут быть провокации.

Ранее Владимир Путин посетил ОАЭ, где встретился с главой региона. В тот же день российский лидер вылетел из Абу-Даби в Эр-Рияд, где провел встречу с саудовским наследным принцем. Песков сообщил, что сопровождение самолета Владимира Путина истребителями прошло штатно, без инцидентов.

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Сопровождение самолета президента РФ Владимира Путина Су-35 во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию продемонстрировало современную российскую технику, которую «знают и любят» в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. «Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент опубликовал интервью в своем telegram-канал. Песков подчеркнул, что главной целью сопровождения была гарантия безопасности главы РФ. Пресс-секретарь президента России назвал ОАЭ и Саудовскую Аравию безопасными регионами, однако он отметил, что из-за окружения могут быть провокации. Ранее Владимир Путин посетил ОАЭ, где встретился с главой региона. В тот же день российский лидер вылетел из Абу-Даби в Эр-Рияд, где провел встречу с саудовским наследным принцем. Песков сообщил, что сопровождение самолета Владимира Путина истребителями прошло штатно, без инцидентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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