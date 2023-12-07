Песков раскрыл, были ли инциденты при полете Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Песков: полет Путина в Эмираты прошел без инцидентов

07 декабря 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что полет Путина был безопасным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сопровождение самолета президента РФ Владимира Путина истребителями во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нам ничего не известно об инцидентах. Все прошло нормально», — заявил Песков во время конференц-кола.

Сопровождение самолета президента РФ Владимира Путина истребителями во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нам ничего не известно об инцидентах. Все прошло нормально», — заявил Песков во время конференц-кола.