Песков раскрыл, были ли инциденты при полете Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Песков: полет Путина в Эмираты прошел без инцидентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
Песков заявил, что полет Путина был безопасным Фото:

Сопровождение самолета президента РФ Владимира Путина истребителями во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно об инцидентах. Все прошло нормально», — заявил Песков во время конференц-кола.

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Сопровождение самолета президента РФ Владимира Путина истребителями во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нам ничего не известно об инцидентах. Все прошло нормально», — заявил Песков во время конференц-кола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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