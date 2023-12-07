Песков раскрыл, были ли инциденты при полете Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Песков заявил, что полет Путина был безопасным
Сопровождение самолета президента РФ Владимира Путина истребителями во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию прошло штатно, без инцидентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нам ничего не известно об инцидентах. Все прошло нормально», — заявил Песков во время конференц-кола.
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