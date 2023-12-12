Ювелирные изделия в России за год подорожали на треть

12 декабря 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Цены на изделия из золота выросли на 18% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России в декабре 2023 года ценник на ювелирные изделия вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ювелирная сеть «585*Золотой». «На декабрь 2023 года в среднем по рынку цена на изделия выросла на 30% по сравнению с 2022 годом», — передает РИА Новости информацию сети. Известно, что стоимость одного грамма золота поднялась на 16%. Средний чек на украшения из данного металла вырос на 18%. Кроме того, по отношению к показателям прошлого года, стоимость на отдельные товарные категории поднялась на 26%. Как отмечает ювелирная сеть, цены на украшения из золота продолжат расти в 2024 году. Это связано с тем, что в продажу поступят изделия из сырья, которое было закуплено осенью 2023 года во время пиковых значений биржи. При этом за девять месяцев 2023 года рынок ювелирной розницы в РФ вырос на 13%. В денежном эквиваленте объем продаж составил 246 млрд рублей, передает RT.

В России в декабре 2023 года ценник на ювелирные изделия вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ювелирная сеть «585*Золотой». «На декабрь 2023 года в среднем по рынку цена на изделия выросла на 30% по сравнению с 2022 годом», — передает РИА Новости информацию сети. Известно, что стоимость одного грамма золота поднялась на 16%. Средний чек на украшения из данного металла вырос на 18%. Кроме того, по отношению к показателям прошлого года, стоимость на отдельные товарные категории поднялась на 26%. Как отмечает ювелирная сеть, цены на украшения из золота продолжат расти в 2024 году. Это связано с тем, что в продажу поступят изделия из сырья, которое было закуплено осенью 2023 года во время пиковых значений биржи. При этом за девять месяцев 2023 года рынок ювелирной розницы в РФ вырос на 13%. В денежном эквиваленте объем продаж составил 246 млрд рублей, передает RT.