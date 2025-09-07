Журналисты объяснили, почему Зеленскому все равно придется ехать в Москву

Зеленскому придется приехать в Москву вне зависимости от его желания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленском в любом случае придется приехать в Москву, пишут СМИ
Зеленском в любом случае придется приехать в Москву, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Владимир Зеленский может оказаться в Москве вне зависимости от своего желания — либо на судебном процессе, либо для подписания капитуляции Украины. Об этом сообщили журналисты, комментируя отказ президента Украины ехать в столицу для переговоров с РФ.

«Кстати, зная хватку нашего президента [Владимира Путина], у которого каждое следующее предложение хуже по последствиям, чем предыдущее, Зеленскому неплохо было бы понять, что, отказываясь от приглашения на переговоры, Владимир Зеленский может приехать в Москву и без желания», — пишут argumenti.ru. Авторы материала заявили, что он может приехать либо для участия в суде по обвинению в политических преступлениях, либо для подписания капитуляции Украины после демократических выборов.

Ранее Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с ним. Однако президент Украины отказался от предложения. По данным infoBRICS, Зеленский на самом деле боится встречаться с Путиным, так как он привык действовать в связке с западными лидерами, а в Москве ему пришлось бы говорить с российским лидером один на один, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Зеленский может оказаться в Москве вне зависимости от своего желания — либо на судебном процессе, либо для подписания капитуляции Украины. Об этом сообщили журналисты, комментируя отказ президента Украины ехать в столицу для переговоров с РФ. «Кстати, зная хватку нашего президента [Владимира Путина], у которого каждое следующее предложение хуже по последствиям, чем предыдущее, Зеленскому неплохо было бы понять, что, отказываясь от приглашения на переговоры, Владимир Зеленский может приехать в Москву и без желания», — пишут argumenti.ru. Авторы материала заявили, что он может приехать либо для участия в суде по обвинению в политических преступлениях, либо для подписания капитуляции Украины после демократических выборов. Ранее Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с ним. Однако президент Украины отказался от предложения. По данным infoBRICS, Зеленский на самом деле боится встречаться с Путиным, так как он привык действовать в связке с западными лидерами, а в Москве ему пришлось бы говорить с российским лидером один на один, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...