Владимир Зеленский может оказаться в Москве вне зависимости от своего желания — либо на судебном процессе, либо для подписания капитуляции Украины. Об этом сообщили журналисты, комментируя отказ президента Украины ехать в столицу для переговоров с РФ.
«Кстати, зная хватку нашего президента [Владимира Путина], у которого каждое следующее предложение хуже по последствиям, чем предыдущее, Зеленскому неплохо было бы понять, что, отказываясь от приглашения на переговоры, Владимир Зеленский может приехать в Москву и без желания», — пишут argumenti.ru. Авторы материала заявили, что он может приехать либо для участия в суде по обвинению в политических преступлениях, либо для подписания капитуляции Украины после демократических выборов.
Ранее Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с ним. Однако президент Украины отказался от предложения. По данным infoBRICS, Зеленский на самом деле боится встречаться с Путиным, так как он привык действовать в связке с западными лидерами, а в Москве ему пришлось бы говорить с российским лидером один на один, передает RT.
