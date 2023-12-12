В РФ ввели уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

12 декабря 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Дискредитация Росгвардии будет уголовно наказываться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России принят закон, предусматривающий уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Он был одобрен на заседании Госдумы РФ. Госдума на пленарном заседании приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Кроме того, наказываться будет публичное распространение ложной информации о добровольческих формированиях и содействие в исполнении решений других стран об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Об этом сообщилось на пленарном заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Ранее в России приняли закон, который освобождает добровольцев Росгвардии от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении безвозмездной помощи. Он также предусматривает освобождение добровольцев от страховых взносов и государственной пошлины при замене паспорта или водительских прав.

В России принят закон, предусматривающий уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Он был одобрен на заседании Госдумы РФ. Госдума на пленарном заседании приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Кроме того, наказываться будет публичное распространение ложной информации о добровольческих формированиях и содействие в исполнении решений других стран об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Об этом сообщилось на пленарном заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Ранее в России приняли закон, который освобождает добровольцев Росгвардии от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении безвозмездной помощи. Он также предусматривает освобождение добровольцев от страховых взносов и государственной пошлины при замене паспорта или водительских прав.