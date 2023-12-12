В России добровольцев Росгвардии освободят от НДФЛ

Госдума освободила добровольцев Росгвардии от НДФЛ за безвозмездную помощь

12 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Добровольцы Росгвардии не будут платить НДФЛ за безвозмездную помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России принят закон, который освобождает добровольцев Росгвардии от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении безвозмездной помощи. Закон одобрен на заседании Госдумы РФ. «Добровольцы Росгвардии будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что этот закон также предусматривает освобождение добровольцев от страховых взносов и государственной пошлины при замене паспорта или водительских прав. Новый закон распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые уже предоставляются добровольцам Вооруженных сил России. Закон должен вступить в силу после его официального опубликования. Он является частью пакета законодательных инициатив, которые были приняты в третьем чтении во вторник. Эти инициативы дадут Росгвардии возможность создавать добровольческие формирования, аналогичные тем, которые уже существуют в Вооруженных силах России.

В России принят закон, который освобождает добровольцев Росгвардии от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении безвозмездной помощи. Закон одобрен на заседании Госдумы РФ. «Добровольцы Росгвардии будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что этот закон также предусматривает освобождение добровольцев от страховых взносов и государственной пошлины при замене паспорта или водительских прав. Новый закон распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые уже предоставляются добровольцам Вооруженных сил России. Закон должен вступить в силу после его официального опубликования. Он является частью пакета законодательных инициатив, которые были приняты в третьем чтении во вторник. Эти инициативы дадут Росгвардии возможность создавать добровольческие формирования, аналогичные тем, которые уже существуют в Вооруженных силах России.